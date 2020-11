Partijprominent van Forum voor Democratie (FVD), Annabel Nanninga, heeft dinsdagavond hard uitgehaald naar partijgenoot Thierry Baudet. In een ingezonden brief in The Post Online eist zij dat Baudet, die maandag opstapte als voorzitter en lijstrekker van FVD, niet meer op de kieslijst verschijnt voor de verkiezingen in maart volgend jaar.

Baudet liet maandag nog weten dat hij betrokken wil blijven bij FVD en bij de verkiezingen graag lijstduwer wil zijn.

FVD raakte afgelopen weekend in opspraak door antisemitische uitspraken van leden van de jongerenorganisatie JFVD. Een grote groep senatoren en partijleden drong vervolgens aan op het vertrek van JFVD-voorzitter Freek Jansen. Hierop besloot Baudet zijn positie van lijsttrekker beschikbaar te stellen. Jansen, die geldt als een vertrouweling van Baudet, gaf zijn plek als kandidaat-Kamerlid op.

Nanninga, Eerste Kamerlid en Amsterdams gemeenteraadslid voor FVD, begrijpt niets van Baudets besluit. "Nu hadden we dus een weekend achter de rug waarin na drie dagen vergaderen over de vraag 'wat zullen we nou toch eens doen aan neonazis' het antwoord luidde: eigenlijk helemaal niets'", schrijft de politica. "Een weekend waarin de partijleider liever de hele partij in de open haard flikkert, dan gewoon stante pede overgaat tot het uitroken, ontslaan en royeren van foute elementen."

'Media flirten niet steeds met complottheorieën'

"Als er een cultuur ontstaat van trial by media, of als er daadwerkelijk dingen zouden zijn voorgevallen die niet door de beugel kunnen, wil ik politieke verantwoordelijkheid nemen", zei Baudet maandag. Ook dinsdag kwam hij hierop terug.

Dat Baudet de schuld bij de media legt, noemt Nanninga "krankzinnig gemekker". "De media flirten niet steeds met complottheorieën en types van bedenkelijk allooi. De media houden niet een rot jongerenbestuur aan de macht. De media maken niet in een weekend een hele partij kapot omdat ze hun fout niet willen toegeven en herstellen. Dat doet binnen FVD maar een persoon, en dat is partijleider Baudet."

Dat Baudet zegt zijn verantwoordelijkheid te nemen, noemt Nanninga "een farce". "Iemand die zich op deze manier heeft gedragen zoals Baudet alleen al dit weekend zowel openlijk als binnenskamers deed, iemand die een partij zo zwaar beschadigt, zou in iedere normale partij niet alleen volstrekt onhoudbaar zijn in het bestuur, maar op staande voet worden geroyeerd."

Steun voor Nanninga vanuit de partij

Nanninga uitte dit weekeinde al kritiek op de reactie van Baudet en de jongerentak na de berichten over antisemitisme binnen de JFVD. In het stuk tekent ze op dat Baudet haar en andere critici binnen de partij "schreeuwend" opbelde en zei: "Ik ben de partij".

Nanninga lijkt dinsdagavond steun te krijgen van enkele partijgenoten. Nicki Pouw-Verweij, die voor FVD in de Eerste Kamer zit en op de kandidatenlijst staat voor de Tweede Kamerverkiezingen, noemde Nanninga op twitter "de meest moedige vrouw die ik ken".

Amsterdams FVD-gemeenteraadslid Kevin Kreuger en FVD-fractievoorzitter in Overijssel, Johan Almekinders, deelden Nanninga's brief op hun Twitter-pagina.