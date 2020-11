De SP grijpt in bij jongerentak ROOD, omdat voormalig SP-lid Olaf Kemerink voorzitter van de club is geworden. Kemerink werd recentelijk geroyeerd door de moederpartij. ROOD krijgt geen geld meer van het bestuur en de partij schort ook ondersteuning op bijvoorbeeld administratief niveau op.

Kemerink werd zondag tot ROOD-voorzitter gekozen, met drie kwart van de stemmen. Dit gebeurde vlak nadat hij uit de SP werd gezet omdat hij er gewelddadige, communistische denkbeelden op zou nahouden. De partijregels schrijven voor dat je alleen lid kan zijn van ROOD als je ook lid bent van de SP.

"Door het partijbestuur van de SP is vastgesteld dat de ontstane situatie in strijd is met de regels en daarom kunnen we daar geen verantwoordelijkheid voor nemen", zegt SP-voorzitter Jannie Visscher.

Wat de ingreep in de praktijk voor ROOD betekent, krijgt het bestuur binnenkort te horen, belooft zij. De SP zegt open te blijven staan voor een gesprek met ROOD over de situatie.

SP royeerde 'geradicaliseerde zolderkamercommunisten'

Kemerink werd samen met vijf andere SP'ers door het bestuur uit de partij gezet. Volgens de partij gaat het om een stel "geradicaliseerde zolderkamercommunisten" die banden hebben met het Communistisch Platform en het Marxistisch Forum. De geroyeerde leden zien dit als stromingen binnen de partij, maar de SP zelf ziet het als partijen op zich, en accepteert geen dubbel lidmaatschap.

Het SP-bestuur zei eerder tegen Nieuwsuur dat het Communistisch Platform eerst nog gewoon marxistische ideeën besprak, maar zich inmiddels met "heel enge dingen" bezighoudt. "Zij willen de bevolking bewapenen om over te gaan tot een burgeroorlog". Het bestuur vreest ook dat de radicalere vleugel de partij poogt over te nemen.