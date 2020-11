De ontwikkelingen binnen Forum voor Democratie (FVD) volgen elkaar sinds dit weekend snel op. Zaterdag kwam de jongerentak van de partij in opspraak vanwege antisemitische uitspraken van leden van Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (JFVD). Thierry Baudet trok zich terug als lijsttrekker, waarna hij zich toch weer verkiesbaar wilde stellen, het partijbestuur hem wilde royeren en een talloze partijprominenten opstapten.

Zaterdag: JFVD komt in opspraak vanwege antisemitische berichten

Het Parool zegt te beschikken over screenshots van antisemitische en homofobe uitspraken van leden van JFVD in appgroepen en Instagram-berichten. Enkele coördinatoren, die betrokken waren bij het delen van deze berichten, worden daarom door het bestuur uit hun functies gezet. De jongerenafdeling van FVD zegt de verspreiding van de berichten te zullen onderzoeken.

Baudet omschrijft de reactie van het jongerenbestuur meerdere keren als een "uitstekend optreden". Onder anderen senator Annabel Nanninga en Europarlementariër Rob Roos vinden echter dat er niet hard genoeg wordt opgetreden door het bestuur van de jongerenafdeling.

Zondag: Bestuur JFVD trekt zich terug

JFVD maakt bekend dat het bestuur zich terugtrekt zolang het onderzoek duurt, "om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen".

Maandag: Baudet trekt zich terug als lijsttrekker

NRC bericht dat de top van de kandidatenlijst, onder wie Hiddema, Baudet een ultimatum heeft gesteld: de jongerentak moet worden ontbonden en Jansen moet vertrekken als voorzitter en kandidaat-Kamerlid. 's Avonds volgt een crisisberaad.

In een video op Twitter stelt Baudet plotseling zijn positie als lijsttrekker beschikbaar, nadat partijleden blijven aandringen op het vertrek van Jansen. Hij zegt hiermee "politieke verantwoordelijkheid" te nemen.

Baudet: "Ik zie af van mijn plek op de kieslijst. Ik stel mijn positie ter beschikking. Uiteraard zal ik in de Kamer blijven. Ik blijf betrokken bij FVD, ik zal de partij blijven steunen. Ik zal graag als lijstduwer op de kieslijst komen om de partij te blijven steunen."

Een woordvoerder laat verder weten dat Baudet aanblijft als partijvoorzitter van FVD.

99 Thierry Baudet: 'Ik zie af van mijn plek op de kieslijst'

Maandag: Jongerenafdeling wordt op afstand gezet

Na afloop van het crisisberaad maakt vicevoorzitter Lennart van der Linden bekend dat FVD de jongerenafdeling op afstand zet tot het onderzoek naar de antisemitische en homofobe uitingen is afgerond.

"Wij hebben besloten voorlopig als FVD een knip te zetten en gedurende het onderzoek dat vandaag is gestart, afstand te nemen van de JFVD", zegt hij. Volgens hem heeft de partij "in deze situatie ontzettend veel te lijden van JFVD".

Joost Eerdmans, de nummer vier op de kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, laat - na verwarring maandagavond - dan ook weten dat Jansen definitief niet op de kandidatenlijst komt.

Dinsdag: Baudet trekt zich ook terug als partijvoorzitter

FVD maakt bekend dat Baudet ook weg is als partijvoorzitter. Baudet laat via de partij weten dat hij het voorzitterschap heeft neergelegd. "De komende tijd wordt gewerkt aan een goede en zorgvuldige transitie", meldt FVD. Van der Linden neemt zijn taken voorlopig waar.

Tijdens een ingelast persmoment voor het partijkantoor in Amsterdam laat Baudet weten wel betrokken te blijven bij de partij. "Ik ben niet klaar met de politiek, ik ben niet klaar met Forum voor Democratie en ik ben niet klaar met Nederland", zegt hij.

149 Thierry Baudet: 'Ik ben niet klaar met de politiek'

Dinsdag: Hiddema stapt per direct op

Dinsdagmiddag wordt bekend dat ook Hiddema weggaat bij FVD. Hij verklaart zichzelf "politiek arbeidsongeschikt" vanwege "recent opspelende persoonlijke omstandigheden". Hij laat in een brief aan Kamervoorzitter Khadija Arib weten per direct de Tweede Kamer te verlaten. Arib leest deze brief voor in het parlement.

Zijn vertrek heeft te maken met "goede smaak, eigendunk en arbeidsvreugde", schrijft hij. Hiddema, een van de twee Tweede Kamerleden voor Forum voor Democratie, is zelf niet aanwezig in de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer.

Dinsdag: Ook mentor van Baudet stapt op

Ook senator Paul Cliteur, die bekendstaat als de mentor van Baudet, stapt op. Hij kan naar eigen zeggen "de motivatie niet meer opbrengen" na de ontstane onrust binnen de partij, laat hij dinsdagavond weten. Cliteur blijft wel lid van de partij.

Cliteur prijst Baudet omdat hij achter Jansen is blijven staan en hekelt de manier waarop deze vervolgens is aangevallen, onder meer in een opiniestuk van Nanninga op de website The Post Online. Daarin eist zij dat Baudet niet meer op de kieslijst verschijnt voor de verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft volgens Cliteur meegespeeld bij zijn beslissing om op te stappen.

Woensdag: Baudet stelt zich toch verkiesbaar, bestuur dreigt met royement

Baudet maakt bekend dat hij zich toch verkiesbaar stelt, als lijsttrekker en partijleider, in nieuw uit te schrijven leiderschapsverkiezingen. "De rust die ik wilde laten terugkeren, is niet teruggekeerd. Het tegenovergestelde is gebeurd. Er is een bitchfight ontstaan, een enorm gevecht in het openbaar", zegt hij in een video op Twitter.

Baudet daagt de critici die aandringen op zijn definitieve vertrek uit de partij uit zich in de strijd te werpen en de keuze aan de leden te laten.

De meerderheid van het bestuur van de FVD is verrast door de gang van zaken en dreigt de partijleider te royeren. Hij zou zijn toegang tot het socialemedia-account van de partij moeten opgeven om dat te voorkomen.

"Een beoogd royement? Zijn deze mensen helemaal gek geworden?", reageert Baudet in een filmpje op Twitter. "Wat hier gebeurt had ik nooit voor mogelijk kunnen houden."

Woensdag: Nog meer FVD-prominenten kritisch op Baudet

Nog meer volksvertegenwoordigers van FVD laten zich kritisch op het handelen van Thierry Baudet. Verschillende FVD-prominenten scharen zich achter het bestuur van de partij. Eerste Kamerlid Nicki Pouw-Verweij zegt volgens De Telegraaf te vrezen dat Baudet geradicaliseerd is en in coronacomplottheorieën gelooft.

"Ik heb het idee dat Thierry in de afgelopen tijd geradicaliseerd is, en complottheorieën is gaan aanhangen", schrijft ze. "Op een gegeven moment riep Thierry dat corona de wereld in gebracht was door George Soros en anderen om ons onze vrijheid af te nemen en een nieuwe wereldheerschappij te starten. Hij riep dat het Hillary Clinton 'en de pedofielen' niet gelukt was, maar dat het via corona nu wel zou lukken."

Donderdag: Baudet stelt 'boedelscheiding' voor, bestuur wil ledenstemming

Thierry Baudet stelt in de uitzending van Goedemorgen Nederland een "boedelscheiding" voor, waarbij de partij in tweeën wordt gesplitst. Volgens de politicus komt hij er niet meer uit met het bestuur van de partij en is het daarom goed als alle leden zelf beslissen wie ze willen blijven steunen.

Het Tweede Kamerlid vindt daarnaast dat hij recht heeft op de partijnaam, omdat hij die als oprichter van FVD heeft bedacht. "Ik ben dit begonnen." Hij zou het "heel merkwaardig" vinden als de bestuursleden de partijnaam mogen blijven gebruiken. "Ik wil dat dit zo snel mogelijk stopt."

Het bestuur van FVD laat later op woensdag weten dat ze de partijleden het laatste woord wil geven over het lidmaatschap van Baudet. Wel moet hij zich per donderdag volledig uit het bestuur terugtrekken, aldus het bestuur.

Donderdag: Eerdmans, Nanninga, Pouw en Vlaardingerbroek stappen uit partij

Joost Eerdmans, Annabel Nanninga, Nicki Pouw-Verweij en Eva Vlaardingerbroek laten donderdagavond in een verklaring weten op te stappen uit FVD.

"Het houdt hier op", schrijft Nanninga op Twitter. "Een partij waar nazisme bescherming krijgt en opbouwende interne kritiek stelselmatig wordt afgestraft, is niet mijn partij", laat het Amsterdamse gemeenteraadslid weten. Wel zegt ze verder te gaan met haar politieke werk, "voor de mensen die hun stem uitbrachten op het FVD-programma".

Pouw-Verweij zegt "helaas geen andere keus te zien" dan haar lidmaatschap op te zeggen. "Er is voor mij een morele ondergrens bereikt, en ik kan dit niet langer aan mezelf verdedigen. Er is voor mij een morele ondergrens bereikt, en ik kan dit niet langer aan mezelf verdedigen."

Eerdmans uit zijn dankbaarheid voor de steun die hij van sympathisanten heeft ontvangen. "Het avontuur stopt vanavond voor mij", laat hij weten. Vlaardingerbroek wijst voor duiding van de beslissing alleen naar de gepubliceerde verklaring.