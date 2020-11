Henk Otten, die met ruzie uit Forum voor Democratie (FVD) is gezet en een eigen partij begon, heeft nu als eerste het recht om de opgegeven zetel van de opgestapte Theo Hiddema in de Tweede Kamer in te nemen. Otten zegt dinsdag tegen NU.nl eerst te willen wachten totdat het stof is neergedaald voordat hij hierover een beslissing neemt.

"We gaan kijken hoe het zich ontwikkelt", zegt Otten, die nog niet op de zaken vooruit wil lopen. "We willen onze politieke slagkracht maximaal inzetten."

Op dit moment zit hij in ieder geval nog voor een periode van drie jaar in de senaat voordat er nieuwe verkiezingen zijn, voor de Tweede Kamer is dat minder dan vier maanden.

"Onze impact in de Eerste Kamer is groot. We halen resultaten, ook met het kabinet. Het gaat om de effectiviteit", zegt Otten.

Hij wil alles eerst staatsrechtelijk gaan uitzoeken.

Nummer drie op de lijst ziet af van plek

Otten werd in de zomer van 2019 uit FVD gezet nadat hij ruzie met Thierry Baudet had gekregen over de koers, op het moment dat Otten voor de partij in de Eerste Kamer zat.

Otten nam zijn zetel mee en richtte een eigen partij op: GO. Senatoren Jeroen de Vries en Dorien Rookmaker gingen met hem mee.

Het Nederlands kiesrecht zit zo in elkaar dat je op de persoon stemt en niet op de partij. De volgorde van de kieslijst zoals die officieel is vastgesteld na de verkiezingen, is bij een vertrekkend Kamerlid altijd leidend.

Susan Teunissen staat derde op de FVD-lijst van de Tweede Kamer, maar zij heeft via Twitter laten weten af te zien van de zetel. Teunissen vertrok twee jaar geleden ook bij Forum uit onvrede over de partij.

Ruziënde Otten en Baudet misschien samen in Kamer

Zo ontstaat de bizarre situatie dat Otten en Baudet samen in de Tweede Kamerfractie van FVD kunnen belanden, want Baudet heeft gezegd te blijven zitten tot de verkiezingen.

Als Otten de Eerste Kamer verlaat, dan komt zijn plek beschikbaar voor de volgende op de lijst van FVD: Robert Baljeu. Ook Baljeu heeft inmiddels FVD verlaten en sloot zich vorig jaar aan bij Otten. Hij zit in het partijbestuur van GO.

Als alles op deze manier verloopt, krijgt GO dus een Tweede Kamerzetel cadeau, zonder er iets voor te hoeven doen of iets in te leveren. Otten wil zeker weten dat hij geen zetels moet afstaan aan FVD'ers.

Otten lijkt er haast een gewoonte van te maken om zetels van Baudet in te nemen. Begin dit jaar vertrok Dorien Rookmaker naar het Europees Parlement, nadat bleek dat FVD daar een extra zetel zou krijgen vanwege de herindeling na de Brexit. Rookmaker was volgens de kieslijst aan de beurt, en vertrok voor Otten naar Brussel.