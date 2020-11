FVD'er Theo Hiddema heeft zichzelf "politiek arbeidsongeschikt" verklaard vanwege "recent persoonlijke omstandigheden". Hij verlaat per direct de Tweede Kamer. Dat schrijft Hiddema dinsdag aan Kamervoorzitter Khadija Arib, die zijn brief in het parlement voorlas.

Hiddema's vertrek heeft te maken met "goede smaak, eigendunk en arbeidsvreugde", schrijft hij.

De korte verklaring komt als een verrassing. Arib zei "overvallen" te zijn door het nieuws.

Hiddema, een van de twee Tweede Kamerleden voor FVD, was zelf niet aanwezig in de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer, hoogst ongebruikelijk voor iemand die zijn afscheid aankondigt.

Hiddema's vertrek is onverwachts, hoewel FVD in een diepe crisis verkeert.

Thierry Baudet, voorzitter, fractievoorzitter en medeoprichter van FVD, kondigde maandagavond aan af te zien van zijn beoogd lijsttrekkerschap voor de volgende verkiezingen in maart volgend jaar.

Daar kwam dinsdag het nieuws dat hij ook aftreedt als partijvoorzitter bij. Of Baudet überhaupt nog een rol gaat vervullen na de verkiezingen, is nog niet duidelijk. Hij hoopt zelf lijstduwer te worden.

Er is veel onrust binnen FVD vanwege antisemitische en extreemrechtse uitspraken in WhatsApp-groepen bij jongerentak JFVD. Baudet wilde daar maar mondjesmaat afstand van nemen.

Ook Freek Jansen, nummer zeven op de FVD-kieslijst, stelt zijn plek beschikbaar. Hij kwam als JFVD-voorzitter regelmatig in opspraak vanwege extreemrechts gedachtegoed.

155 Arib reageert op vertrek Hiddema: ‘Dit nieuws overvalt me’

Arib: 'De politiek was niet uw wereld'

Daar komt nu het vertrek van Hiddema dus bij. "De politiek was niet uw wereld", zei Arib in haar brief aan de advocaat.

"Ik weet niet of u er in de afgelopen jaren helemaal bent ingegroeid, maar andersom zijn wij zeker gewend geraakt aan uw flamboyante verschijning en aan uw onorthodoxe invalshoeken in debatten."

Arib zei Hiddema's "markante verschijning" en "authentieke invalshoeken" te gaan missen.