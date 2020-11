Geen enkel fractielid van 50PLUS keert na de aankomende verkiezingen terug in de Tweede Kamer. Gerrit Jan van Otterloo is het derde en tevens laatste Kamerlid dat laat weten zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen, meldt de partij dinsdag.

De partij heeft sinds het vertrek van partijleider Henk Krol nog drie zetels in handen. Fractievoorzitter Corrie van Brenk en Kamerlid Léonie Sazias maakten al eerder bekend te stoppen.

Van Brenk deed een gooi naar het partijleiderschap, maar verloor de verkiezing van Liane den Haan, directeur van ouderenorganisatie ANBO. Omdat de onenigheid over het pensioenakkoord te groot is, kondigde ze aan niet op de lijst te komen als Den Haan het partijleiderschap zou winnen.

Maandag liet ook Sazias weten dat ze niet meer op de lijst wil. Ze zei aanvankelijk ook het partijleiderschap te ambiëren, maar sprak al snel haar steun uit voor Den Haan. Toch keert Sazias niet onder haar leiding terug in de Tweede Kamer.

De inmiddels 71-jarige Van Otterloo stond bij de vorige verkiezingen op de vijfde plek van de 50PLUS-kieslijst en kwam daardoor net niet in de Kamer. Hij kwam in 2019 alsnog in de Kamer, nadat Martin van Rooijen naar de Senaat was vertrokken. Van Otterloo was van 1986 tot 1994 Tweede Kamerlid voor de PvdA.

"Ik heb mij altijd met veel plezier en toewijding ingezet voor de zaken waar ik in geloof", laat hij weten. De politicus zegt daarnaast dat hij het mooi zou vinden als meer oud-leden van de Tweede Kamer met hun nieuwe ervaringen en kennis terugkeren in de politiek.