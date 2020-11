Thierry Baudet is geen voorzitter van Forum voor Democratie (FVD) meer, meldt de partij dinsdag. Vicevoorzitter Lennart van der Linden neemt zijn taken voorlopig waar. Baudets vertrouweling en kandidaat-Kamerlid Freek Jansen stelt zijn plek toch beschikbaar. Joost Eerdmans, nummer vier op de kieslijst, wil lijsttrekker worden.

Baudet liet via de partij weten dat hij het voorzitterschap heeft neergelegd. "De komende tijd wordt gewerkt aan een goede en zorgvuldige transitie", meldt FVD.

Hij legde maandag al zijn lijsttrekkerschap neer, maar liet weten bij FVD betrokken te willen blijven en bij de verkiezingen in maart 2021 graag lijstduwer te willen zijn. Of dat nog steeds zo is en of Baudet überhaupt nog een rol gaat vervullen, blijft onduidelijk.

Het bestuur zegt zijn vertrek te betreuren. "Het tekent hoezeer Baudet zich deze aantijgingen persoonlijk heeft aangetrokken."

Binnen FVD groeide de druk op Baudet nadat de jongerentak JFVD in opspraak was gekomen vanwege antisemitische en extreemrechtse uitspraken in WhatsApp-groepen. De partij heeft tijdelijk afstand genomen van de jongerenafdeling

FVD-bestuur accepteert vertrek Jansen

Jansen is voorzitter van JFVD. Zodoende riepen partijprominenten op hem harder aan te pakken. Critici binnen FVD zagen hem het liefst vertrekken; Jansen raakte al eerder in opspraak vanwege zijn geflirt met extreemrechtse ideeën.

De berichten over de positie van Jansen, die door FVD op de zevende plek op de kieslijst is gezet, zijn sinds maandagavond nogal verwarrend. Nadat Baudet zijn plek als lijsttrekker beschikbaar had gesteld, volgde het nieuws dat Jansen de partij zou verlaten. Maar dat werd nog diezelfde avond weer teruggedraaid.

Nu meldt FVD in een verklaring dat Jansen niet meer op de kieslijst staat. "Het partijbestuur heeft dat geaccepteerd. Jansen is daarmee niet langer kandidaat-Kamerlid", staat er.

Eerdmans meldt zich als kandidaat-lijsttrekker

Tussen de partijverklaringen door meldde Eerdmans, oud-LPF'er en de nummer 4 op de lijst met kandidaat-Kamerleden voor FVD, dat hij graag lijsttrekker wil worden.

"Ik wil dat die partij een goede lijsttrekker heeft en daar ben ik beschikbaar voor", zei hij tegen het AD. De vacature voor die functie moet nog worden opengesteld.

De partij wil zich op de korte termijn ook gaan richten op het verkiezingsprogramma en de campagne.