Thierry Baudet is geen voorzitter meer van Forum voor Democratie, meldt een woordvoerder van de partij dinsdag. Vicevoorzitter Lennart van der Linden neemt het voorzitterschap voorlopig over.

Baudet maakte maandag al bekend zich terug te trekken als lijsttrekker. Hij blijft wel in de Tweede Kamer tot aan de verkiezingen in maart.

Het is nog niet duidelijk wie Baudet gaat vervangen als lijsttrekker. Joost Eerdmans heeft aan het AD laten weten interesse te hebben in het lijsttrekkerschap. Eerdmans is de voorman van de regionale partij Leefbaar Rotterdam, maar staat ook op de vierde plek van de FVD-lijst voor de aankomende verkiezingen. De twee partijen werkten eerder samen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Baudet legt zijn functies neer omdat partijleden bleven aandringen op het vertrek van zijn vertrouweling en kandidaat-Kamerlid Freek Jansen. Dit gebeurde nadat de jongerentak JFVD, waar Jansen voorzitter van is, in opspraak raakte vanwege antisemitische uitspraken in WhatsApp-groepen.