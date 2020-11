Freek Jansen, kandidaat-Kamerlid en vertrouweling van partijvoorzitter Thierry Baudet, stapt toch niet op bij Forum voor Democratie (FVD). Dat zegt een woordvoerder van de partij maandag, nadat deze eerder meldde dat Jansen de partij zou verlaten. Eerder op de avond maakte Baudet bekend zich terug te trekken als lijsttrekker van de partij.

Eerder op maandagavond liet een woordvoerder van Forum voor Democratie aan NU.nl weten dat Jansen zou opstappen. Daar komt de partij nu op terug. Jansen zou toch aanblijven.

FVD en in het bijzonder de jongerentak JFVD raakten dit weekend in opspraak door antisemitische uitspraken in appberichten van enkele leden van de jongerenvereniging. De situatie escaleerde toen een grote groep prominente senatoren en partijleden zich tegen Jansen keerde. Jansen is fractiemedewerker en geldt als de rechterhand van Baudet. Hij staat op plek zeven van de kandidatenlijst.

Als voorzitter van de jongerenvereniging heeft Jansen leden met extreemrechtse ideeën de hand boven het hoofd gehouden, terwijl klokkenluiders die de misstanden in de jongerenvereniging aankaartten juist geroyeerd werden.

Maandagavond meldde NRC dat de partijtop, onder wie nummer twee Theo Hiddema, Baudet een ultimatum heeft gesteld: JFVD moet worden ontbonden en Jansen moet vertrekken. Dat zou blijken uit een interne brief in handen van de krant. De partij zou maandagavond een crisisberaad houden in Amsterdam.

Baudet stelt positie ter beschikking

Eerder op de avond maakte Baudet, naar aanleiding van de ontstane spanningen, in een video op het Twitter-account van Forum voor Democratie bekend dat hij zich terugtrekt als lijsttrekker van de partij. Wel blijft hij aan als partijvoorzitter.

"Als er een cultuur ontstaat van trial by media, of als er daadwerkelijk dingen zouden zijn voorgevallen die niet door de beugel kunnen, wil ik politieke verantwoordelijkheid nemen", zegt Baudet in de video.

"Ik zie af van mijn plek op de kieslijst. Ik stel mijn positie ter beschikking. Uiteraard zal ik in de Kamer blijven. Ik blijf betrokken bij FVD, ik zal de partij blijven steunen. Ik zal graag als lijstduwer op de kieslijst komen om de partij te blijven steunen."