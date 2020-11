Thierry Baudet trekt zich terug als lijsttrekker van Forum voor Democratie (FVD). In een video op Twitter stelde hij maandag zijn positie beschikbaar, nadat partijleden bleven aandringen op het vertrek van zijn vertrouweling en kandidaat-Kamerlid Freek Jansen. Baudet blijft wel in de Kamer zitten en blijft aan als partijvoorzitter, laat een woordvoerder weten.

"Als er een cultuur ontstaat van trial by media, of als er daadwerkelijk dingen zouden zijn voorgevallen die niet door de beugel kunnen, wil ik politieke verantwoordelijkheid nemen", zegt Baudet in de video op Twitter. Vervolgens stelt hij zijn positie beschikbaar.

"Ik zie af van mijn plek op de kieslijst. Ik stel mijn positie ter beschikking. Uiteraard zal ik in de Kamer blijven. Ik blijf betrokken bij FVD, ik zal de partij blijven steunen. Ik zal graag als lijstduwer op de kieslijst komen om de partij te blijven steunen."

In eerste instantie was niet duidelijk of Baudet zich per direct terugtrok. Een woordvoerder van Forum voor Democratie heeft dat inmiddels bevestigd tegen NU.nl.

Partijprominenten keerden zich tegen Jansen

FVD en in het bijzonder de jongerentak JFVD raakten dit weekend in opspraak door antisemitische uitspraken van de jongerenvereniging. De situatie escaleerde toen een grote groep prominente senatoren en partijleden zich tegen Jansen keerde. Jansen is fractiemedewerker, geldt als de rechterhand van Baudet en staat op plek zeven van de kandidatenlijst.

Als voorzitter van de jongerenvereniging heeft Jansen leden met extreemrechtse ideeën de hand boven het hoofd gehouden, terwijl klokkenluiders die de misstanden in de jongerenvereniging aankaartten juist geroyeerd werden.

Een van de leden die extreemrechtse teksten plaatste in WhatsApp-groepen, stelde onder meer dat "Joden internationale pedonetwerken hebben en vrouwen massaal de pornografie in helpen". Hij prees daarnaast de "economische formule" van "het nationaalsocialisme".

Structureel antisemitische en fascistische uitspraken bij jongerenclub

Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van HP/De Tijd dat in de jongerenclub van FVD structureel antisemitische en fascistische uitspraken worden gedaan. Het Parool bracht dit weekend aan het licht dat er in de JFVD weinig lijkt veranderd, getuige screenshots van recente appgesprekken. Daarin werden onder meer nazisympathieën geuit en werd de muziek verspreid die de extreemrechtse Australische terrorist afspeelde onderweg naar de aanslagen op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch.

Voor FVD is het niet de eerste keer dat de partij in opspraak komt. Onder anderen partijleider Baudet vertelde onlangs onwaarheden over Marokkanen die vriendinnen van hem zouden hebben lastiggevallen, terwijl het ging over een NS-kaartcontrole. Hij haalde begin dit jaar de woede van de Kamer op de hals door de extreemrechtse racistische "omvolkingstheorie" in de Tweede Kamer te verkondigen.

Nog voor zijn komst in de Kamer zei hij te vrezen voor de "homeopathische verdunning" van de Nederlandse bevolking en sprak hij de wens uit dat Europa dominant blank zou moeten blijven. Ook dineerde hij met de extreemrechtse Jared Taylor en Fausto Lanser, de oprichter van de extreemrechtse racistische Erkenbrand. Die beweging is door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in 2018 omschreven als een "een gevaar voor de democratische rechtsorde".

Hiddema stelde Baudet ultimatum

In een poging de laatste rel in de kiem te smoren, kondigde het bestuur van JFVD een nieuw onderzoek aan, maar onder anderen senator Annabel Nanninga (zelf niet onomstreden vanwege antisemitische tweets uit het verleden) nam daar geen genoegen mee. Maandagavond bleek uit berichtgeving van NRC dat de top van de kandidatenlijst, onder wie nummer twee Theo Hiddema, Baudet een ultimatum heeft gesteld: JFVD moet worden ontbonden en Jansen moet vertrekken.

Het is niet duidelijk of Jansen nog op de lijst staat.