Het bestuur van Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (JFVD) trekt zich tijdelijk terug, zo is zondagmiddag bekendgemaakt via Twitter. Zaterdag werden enkele coördinatoren van de jongerenorganisatie uit hun functie gezet vanwege het delen van antisemitische en homofobe berichten in appgroepen.

Het JFVD-bestuur heeft Paul Cliteur, Olaf Ephraim en Wybren van Haga gevraagd de kwestie te onderzoeken. Zolang dat onderzoek duurt, heeft het bestuur besloten zich terug te trekken "om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen". Het bestuur van Form van Democratie heeft met de tijdelijke terugtrekking ingestemd.

Onder meer senator Annabel Nanninga en Europarlementariër Rob Roos zeiden eerder op de zondag dat er niet hard genoeg wordt opgetreden door de jongerenafdeling van hun partij Forum voor Democratie. Politiek leider Thierry Baudet omschreef de reactie van het jongerenbestuur zaterdagavond juist als een "uitstekend optreden", Baudet beaamde dat zondag opnieuw.

Nanninga noemt de reactie die het bestuur van Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (JFVD) zaterdagavond uitstuurde "too little, too late", en eist "een volledige sanering" van de organisatie. "Onacceptabel dat mensen met dit soort denkbeelden in onze partij zitten en dat daar niet meteen keihard tegen wordt opgetreden", twittert zij.

"Ik ben wars van alle vormen van racisme en antisemitisme", voegt Roos daaraan toe. "Persoonlijk had ik liever gezien dat we in één keer echt schoon schip hadden gemaakt en de JFVD hadden opgedoekt."

Screenshots van antisemitische en homofobe uitspraken

Verschillende coördinatoren van de Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (JFVD) zouden in appgroepen blijk hebben gegeven van nazisympathieën, schreef Het Parool zaterdag. De krant zei te beschikken over screenshots van antisemitische en homofobe uitspraken van leden van JFVD in appgroepen en Instagram-berichten. Ook heeft de krant gesprekken met anonieme bronnen gevoerd.

Onder anderen een 23-jarige student, die recentelijk tot coördinator van de Zuid-Hollandse tak van de partij was benoemd, deed volgens de krant in appgesprekken uitspraken als "Joden hebben internationale pedonetwerken en helpen vrouwen massaal de pornografie in" en "het nationaalsocialisme bevat de beste economische formule ooit".

Bestuur zegt 'geschrokken' te zijn

Het bestuur van JFVD liet zaterdag weten "geschrokken" te zijn van de uitingen waar Het Parool zaterdag over berichtte, maar stelt dat het om "citaten uit context" gaat. Niettemin heeft het bestuur zaterdag besloten om de betrokken leden uit hun functies te ontheffen, "in het belang van de partij".

In mei royeerde de politieke partij al drie leden vanwege "onacceptabele uitlatingen". Volgens Het Parool zijn ook vijf klokkenluiders uit de partij gezet. Zij zouden aan de bel hebben getrokken vanwege de extremistische uitlatingen van de 23-jarige student en zeventien andere JFVD-leden.

In een brief noemt het JFVD-bestuur het handelen van de vijf klokkenluiders "opruiend". Volgens het bestuur wilden ze de partij schade berokkenen door "smadelijk materiaal" naar de pers te lekken.