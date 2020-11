Het bestuur van Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (JFVD) heeft zaterdag enkele coördinatoren uit hun functie gezet, omdat ze betrokken waren bij het delen van antisemitische en homofobe berichten in appgroepen. Dat is gedaan in het belang van de partij, meldt JFVD zaterdagavond. Het is niet bekend om hoeveel coördinatoren het gaat.

Verder belooft de jongerenafdeling van de partij de verspreiding van de berichten te zullen onderzoeken. Het JFVD-bestuur heeft Paul Cliteur, Olaf Ephraim en Wybren van Haga gevraagd de kwestie te onderzoeken.

Het Parool meldde zaterdag te beschikken over screenshots van antisemitische en homofobe uitspraken van leden van JFVD in appgroepen en Instagram-berichten. Ook heeft de krant gesprekken met anonieme bronnen gevoerd.

Verschillende coördinatoren zouden in appgroepen blijk hebben gegeven van nazisympathieën. Zo deed een 23-jarige student, die recentelijk tot coördinator van de Zuid-Hollandse tak van de partij was benoemd, volgens de krant uitspraken als "Joden hebben internationale pedonetwerken en helpen vrouwen massaal de pornografie in" en "het nationaalsocialisme bevat de beste economische formule ooit".

Betrokken coördinatoren verwerpen aantijgingen

Het JFVD-bestuur zegt van de berichtgeving te zijn geschrokken en laat weten uitgebreid met de betrokkenen gesproken te hebben. Die werpen de beschuldigingen van zich af en zeggen dat de citaten uit hun verband zijn gerukt.

"Ik wil benadrukken dat racistisch en antisemitisch gedachtegoed geen plaats heeft in onze vereniging. We staan achter het verkiezingsprogramma van FVD en dus niet achter de zaken waarmee we nu in verband worden gebracht", aldus JFVD-voorzitter Freek Jansen.

In mei royeerde de politieke partij al drie leden vanwege "onacceptabele uitlatingen". Volgens Het Parool zijn ook vijf klokkenluiders uit de partij gezet. Zij zouden aan de bel hebben getrokken vanwege de extremistische uitlatingen van de 23-jarige student en zeventien andere JFVD-leden.

In een brief noemt het JFVD-bestuur het handelen van de vijf klokkenluiders "opruiend". Volgens het bestuur wilden ze de partij schade berokkenen door "smadelijk materiaal" naar de pers te lekken.