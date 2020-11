Er worden nog steeds antisemitische en homofobe berichten verspreid en gedeeld onder leden van de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie (JFVD), schrijft Het Parool zaterdag op basis van screenshots. In mei royeerde de politieke partij nog drie leden om "onacceptabele uitlatingen", maar volgens de krant zouden ook klokkenluiders gesommeerd zijn om te vertrekken.

Het Parool schrijft dat er in een half jaar weinig is veranderd. Verslaggevers van de krant vragen zich af of JFVD-voorzitter Freek Jansen zijn belofte om "schoon schip te maken" wil nakomen.

Zo zou een 23-jarige student recentelijk benoemd zijn tot coördinator van de Zuid-Hollandse tak van de partij, terwijl hij in appgroepen uitspraken deed als "Joden hebben internationale pedonetwerken en helpen vrouwen massaal de pornografie in" en "het nationaalsocialisme bevat de beste economische formule ooit".

Na zijn benoeming zou de kersverse coördinator in appgesprekken nog hebben gelinkt naar video's met de lijfspreuk van de SS 'Meine Ehre heisst Treue'. Op kritiek van andere appgroepleden zou de 23-jarige student hebben gereageerd met de boodschap: "Ik geloof dat de racist steeds eervoller lijkt ten opzichte van de niet-racistische medemens."

De krant toont overigens de vergaarde screenshots met extreemrechtse uitingen niet. De leden in kwestie zijn om commentaar gevraagd, maar weigeren te reageren. Jansen stelt in een reactie de bevindingen "erg vervelend" te vinden.

'Vijf leden geroyeerd die om actie van partijleiding vroegen'

Volgens Het Parool zouden leden van de jongerenpartij het bestuur hebben gevraagd om de 23-jarige student en zeventien anderen te royeren. In plaats daarvan werden vijf van de klokkenluiders geroyeerd, vanwege "opruiing" en "de intentie om de reputatie van de JFvD te beschadigen", citeert de krant.

Niet alleen de Zuid-Hollandse coördinator zou extreemrechtse opvattingen hebben. Volgens de Amsterdamse krant promoveerde een ander JFvD-lid deze zomer tot organisator van het FVD-zomerkamp in de Ardennen, terwijl hij op datzelfde kamp eerder SS-liedjes had afgespeeld. Het JFvD-lid zou ook de SS-lijfspreuk hebben herhaald op sociale media.

Een woordvoerder van FVD-leider Thierry Baudet stelt in een korte reactie dat Baudet "niets met dit alles te maken wil hebben".