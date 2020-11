De ministerraad is akkoord gegaan met de benoeming van Henk van der Zwan tot ambassadeur in Suriname, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Hij is al sinds 1 september tijdelijk zaakgelastigde in Paramaribo.

De benoeming wordt pas definitief als de `Surinaamse regering instemt met de keuze van het kabinet. Bij een goedkeuring heeft Nederland voor het eerst sinds 2017 weer een ambassadeur in Suriname.

Nederland wees in dat jaar een nieuwe ambassadeur aan, maar die mocht Suriname niet in omdat de lokale regering haar toestemming had ingetrokken. Toenmalig president Desi Bouterse liet toen ook weten geen voorstander te zijn van een Surinaamse ambassadeur in Nederland.

De relatie tussen de twee landen kwam onder het presidentschap van Bouterse onder druk te staan. Sinds juli heeft Suriname een nieuwe president, Chan Santokhi. Hij liet al kort na zijn verkiezingswinst weten de banden aan te halen.

Diezelfde maand maakte buitenlandminister Stef Blok bekend dat zowel Nederland als Suriname weer ambassadeurs wil aanstellen. Suriname kondigde begin deze maand aan dat Rajendre Khargi de nieuwe ambassadeur voor Suriname in Nederland wordt.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt dat de benoeming van Van der Zwan een "belangrijke stap is" in de hernieuwde relatie tussen de twee landen. Ook draagt het bij "aan een positieve en vruchtbare samenwerking".

Van der Zwan is ook benoemd tot ambassadeur in de Coöperatieve Republiek Guyana. Hij bekleedde die functie eerder in Estland en Canada.