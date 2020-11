Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie heeft positief getest op het coronavirus, zo meldt ze zondag op Twitter. De 43-jarige politicus zegt dat ze lichte verkoudheidsklachten heeft, maar voelt zich verder goed. Visser, het eerste kabinetslid dat positief test op het coronavirus, gaat nu in thuisisolatie.

"Blijf alert, blijf zoveel mogelijk thuis en blijf vooral veilig", aldus Visser (VVD) op het sociale medium.

De staatssecretaris schrijft niet hoe ze het coronavirus heeft opgelopen. Visser was vrijdag niet aanwezig bij de wekelijkse ministerraad. Wel heeft zij de afgelopen dagen contact gehad met minister Ank Bijleveld (eveneens Defensie), zegt een woordvoerder. Dat contact zou op minimaal anderhalve meter afstand zijn geweest en Visser had toen nog geen klachten.

Visser is niet de eerste politicus die besmet is geraakt met het coronavirus. Eind oktober meldde D66-fractievoorzitter Rob Jetten dat hij positief had getest en milde klachten had.

Eerder moest onderwijsminister Arie Slob een debat plotseling afbreken omdat hij direct in quarantaine moest. Hij was daarvoor in de buurt geweest bij iemand die positief was getest. Slob testte uiteindelijk negatief. Ook andere bewindspersonen, zoals ministers Wopke Hoekstra en Tamara van Ark en staatssecretarissen Ankie Broekers-Knol en Hans Vijlbrief, gingen eerder in thuisisolatie.

Het RIVM rapporteerde zondag 5.457 nieuwe positieve tests. Dat is 30 procent minder dan een maand geleden, op de eerste dag van de horecasluiting in Nederland. Toen meldde het RIVM nog 7.833 nieuwe positieve tests.