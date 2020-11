Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie heeft positief getest op het coronavirus, zo meldt ze zondag op Twitter. De 43-jarige politicus zegt dat ze lichte verkoudheidsklachten heeft, maar voelt zich verder goed. Visser, het eerste kabinetslid dat positief test op het coronavirus, gaat nu in thuisisolatie.

"Blijf alert, blijf zoveel mogelijk thuis en blijf vooral veilig", aldus Visser (VVD) op het sociale medium.

De staatssecretaris schrijft niet hoe ze het coronavirus heeft opgelopen. Ook is onduidelijk of ze recentelijk in contact is gekomen met andere kabinetsleden.

Visser is niet de eerste politicus die besmet is geraakt met het coronavirus. Eind oktober meldde D66-fractievoorzitter Rob Jetten dat hij positief had getest en milde klachten had.

Het RIVM rapporteerde zondag 5.457 nieuwe positieve tests. Dat is 30 procent minder dan een maand geleden, op de eerste dag van de horecasluiting in Nederland. Toen meldde het RIVM nog 7.833 nieuwe positieve tests.