VVD, CDA, D66 en ChristenUnie roepen het kabinet op Suriname financieel te ondersteunen, zodat het land kan voldoen aan de voorwaarden voor visumvrij reizen vanuit Paramaribo en de Europese Unie. De coalitiepartijen steunen het voorstel van D66 om hier in de volgende kabinetsperiode voor vier jaar in totaal 2 miljoen euro uit te trekken.

Die oproep doen de partijen woensdag tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Europese Commissie stelt voor visumliberalisatie strenge eisen aan onder meer het functioneren van de rechtsstaat en het bestuur.

Op dit moment komt Suriname daar niet voor in aanmerking. Maar nu Chan Santokhi tot president is verkozen, willen de coalitiepartijen dat het kabinet de nieuwe Surinaamse regering de helpende hand biedt.

'Samenwerken om blokkades weg te nemen'

"Reizen tussen Suriname en Nederland moet en kan makkelijker", zegt D66'er Sjoerd Sjoerdsma. "Veel Nederlandse Surinamers hebben familie in Suriname en andersom. De bestaande visumplicht doet geen recht aan onze nauwe banden, we moeten samenwerken om blokkades weg te werken."

Met het extra geld kan Suriname volgens de D66'er sneller stappen in de richting van visumvrij reizen zetten. Ook Joël Voordewind (ChristenUnie) vindt gezien de nauwe banden dat Nederland Suriname met een financiële bijdrage goed op weg kan helpen. Dat is er eerder niet van gekomen, omdat de betrekkingen onder de toenmalige Surinaamse president Desi Bouterse flink bekoeld zijn. "Na Bouterse moeten we de banden met Suriname weer aanhalen."

Ook Martijn van Helvert (CDA) hoopt dat het Suriname gaat lukken aan de voorwaarden te voldoen. "Nu Santokhi de nieuwe president is, kunnen we werken aan een hernieuwde sterke relatie. Visumliberalisatie is lang een wens van Suriname en het land moet daarvoor aan diverse voorwaarden voldoen. Ook het CDA wil Suriname daarbij helpen."

'Nog een lange weg te gaan tot visumliberalisatie'

Ook VVD'er Sven Koopmans is positief, maar benadrukt dat Suriname nog wel een lange weg te gaan heeft. "Het gaat ons om het versterken van de veiligheidssector in Suriname. Natuurlijk moet Suriname nog steeds voldoen aan de strenge voorwaarden van de EU."

Nederland haalde de banden met de voormalig kolonie aan na de verkiezing van Santokhi tot president van Suriname. Den Haag en Paramaribo hebben inmiddels opnieuw ambassadeurs uitgewisseld en de landen hebben afgesproken nauw te zullen samenwerken.

Zo sprak minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) eerder de bereidheid uit om het Surinaamse politie- en justitieapparaat te versterken en werkt minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) aan de eerste handelsmissies.

Blok zal op 25 november namens het kabinet bij de onafhankelijkheidsviering in Suriname zijn. Het is dit jaar 45 jaar geleden dat Suriname de onafhankelijkheid uitriep.