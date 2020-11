Regeringspartijen D66, ChristenUnie en CDA willen dat minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zich gaat inzetten voor een Europees wapenembargo tegen NAVO-bondgenoot Turkije. Dat staat in een motie die woensdag wordt ingeleverd bij de minister.

Het wapenembargo zou een strafmaatregel moeten zijn voor de Turkse betrokkenheid bij onder meer het recente geweld tussen Azerbeidzjan en Armenië in de regio Nagorno-Karabach. Ook willen de partijen niet dat Turkije Europese wapens kan inzetten in Libië en de oostelijke Middellandse Zee.

De drie regeringspartijen willen dat de regering binnen de EU steun gaat verwerven voor het wapenembargo en dienen daarvoor woensdag tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken een motie in.

"Keer op keer gaat Turkije over de schreef. Ze schenden het wapenembargo in Libië en boren illegaal naar gas en olie in de zee van Griekenland", zegt Joël Voordewind van de ChristenUnie.

Martijn van Helvert van het CDA zegt dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn land "naar de rand van een schurkenstaat laat afglijden". "Het is erg dat het moet, maar we willen dat de EU een wapenembargo tegen onze NAVO-bondgenoot instelt. We moeten onschuldige burgers beschermen."

Ook voor Sjoerd Sjoerdsma van D66 is de maat vol: "Als Erdogan militaire conflicten aanwakkert in plaats van stabiliteit bevordert, moeten we een duidelijke lijn trekken: geen wapens meer naar Turkije zolang dit doorgaat."