Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt of minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare uitspraken. Dat bevestigen woordvoerders van het OM en de politie dinsdag in gesprek met NU.nl. Volgens Slob mogen scholen ouders vragen een verklaring te ondertekenen waarin ze homoseksualiteit afwijzen.

Slob zei maandag in een debat in de Tweede Kamer dat reformatorische scholen grondwettelijk de vrijheid hebben om ouders te vragen een verklaring te ondertekenen waarin zij homoseksualiteit afwijzen. Hij zei daarbij wel dat dit in de praktijk niet mag leiden tot discriminatie.

Het OM heeft nog geen oordeel over de uitspraken, maar zegt aangiftes erover te zullen beoordelen. "Daarbij wordt meegenomen dat indien uitspraken in het parlement zijn gedaan, deze immuniteit genieten", voegde het OM daar later op de dag nog aan toe via Twitter.

Bij het politienetwerk Roze in Blauw zijn meerdere meldingen binnengekomen van mensen die aangifte van discriminatie willen doen tegen de bewindsman, zegt een politiewoordvoerder. Roze in Blauw is een netwerk binnen de politie dat nauwe banden heeft met de lhbti-gemeenschap in Nederland.

De aangiftes zijn nog niet gedaan, maar er zijn wel afspraken voor ingepland, zegt een woordvoerder. Om hoeveel potentiële aangiftes het gaat, is nog niet duidelijk.

165 Slob: 'Homoseksuele identiteit afwijzen brug te ver'

Kamer wil antihomoverklaring verbieden

De bewindsmand kwam na zijn uitspraak hevig onder vuur te liggen. Een meerderheid van de Kamer wil dat het kabinet dit soort verklaringen zo snel mogelijk verbiedt. Jonge lhbti'ers zouden zich door zo'n verklaring onveilig kunnen voelen op school.

Later krabbelde Slob enigszins terug: "Als er een identiteitsverklaring van ouders wordt gevraagd om homoseksualiteit af te wijzen, dan is dat een brug te ver", zei hij dinsdag. Toch blijft de onderwijsminister de vrijheden van scholen "om opvattingen te hebben" benadrukken: "Dat is een grondwettelijk recht."