De situatie met het gemuteerde coronavirus in Denemarken dat op mensen is overgesprongen en mogelijk een risico vormt voor de effectiviteit van een toekomstig coronavaccin, is vooralsnog geen reden voor het kabinet om het beleid in Nederland aan te passen. Onbegrijpelijk, vindt Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand. "Ik denk dat ze het probleem enorm onderschatten."

In Denemarken ging vorige week een deel van het land volledig op slot nadat zeker twaalf mensen besmet waren geraakt met een gemuteerde variant van het coronavirus bij nertsen. De Deense autoriteiten vrezen dat een toekomstig vaccin niet of niet goed werkt.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) noemde de ontwikkelingen in Denemarken voor het weekend nog "zorgelijk", maar benadrukt dat de situatie er anders is dan die in Nederland. Om te beginnen is het aantal nertsenhouders in het Noord-Europese land veel groter dan in Nederland.

"In Denemarken handelen ze tenminste uit voorzorg. Je kunt wel zeggen dat het 'maar' om twaalf besmettingen gaat, maar deze hele pandemie is begonnen bij één besmetting in China", zegt Ouwehand.

Ze wacht al bijna vier weken op antwoord op schriftelijke vragen aan De Jonge. Ook in de coronadebatten krijgt Ouwehand geen helderheid van de bewindsman. "Op de een of andere manier wil De Jonge de risico's van zijn bordje afhouden."

Oppositie wil nertsenfokkerijen 15 november al sluiten

In Nederland worden nertsenfokkerijen direct geruimd zodra er besmettingen worden aangetroffen. Dat is inmiddels bij 69 ondernemingen het geval. Bij de rest is men begonnen met het pelzen van de dieren, waardoor de stallen aan het einde van dit jaar al leeg komen te staan, is de verwachting van De Jonge.

Het kabinet wil namelijk de sector volgend jaar maart helemaal beëindigen. Wetgeving wordt binnenkort naar de Tweede Kamer gestuurd.

Ouwehand vindt dat te lang duren. "De horeca kreeg om 17.30 uur ook te horen dat ze om 18.00 uur dicht moesten. Wij willen per 15 november een fokverbod voor nertsen." Een motie die ze daarover onlangs indiende, werd alleen door de oppositiepartijen min Forum voor Democratie en SGP gesteund.

Volgens De Jonge is het nog te vroeg om te concluderen dat een vaccin niet werkt bij het coronavirus van nertsen. "We houden contact met Denemarken en de Wereldgezondheidsorganisatie", aldus de bewindsman.

RIVM: Situatie Denemarken anders dan in Nederland

Ook bij het RIVM vindt men de situatie in Denemarken geen reden om in te grijpen, zegt een woordvoerder desgevraagd. Onderzoek van het Outbreak Management Team (OMT) wees afgelopen zomer uit dat mensen door nertsen op de fokkerijen wel zijn besmet, maar daarbuiten niet. "Dat onderzoek staat nog steeds", zegt Harald Wychgel, woordvoerder bij het RIVM. Hij benadrukt dat het coronavirus altijd muteert.

Theoretisch gezien kan ook in Nederland een gemuteerde variant van het coronavirus bij nertsen opduiken dat een vaccin minder effectief maakt, maar dat risico is niet toegenomen sinds de alarmerende berichten uit Denemarken. "Je weet nooit wat je niet weet. Maar wat je in Denemarken ziet, is hier niet het geval", aldus Wychgel.

Dat benadrukte ook Marion Koopmans, viroloog bij het Erasmus MC en betrokken bij het onderzoek naar corona bij nertsen in Nederland. "We zitten er in Nederland sinds april bovenop. In Denemarken heeft men aanvankelijk langer gewacht met het ruimen en daarom is het verder verspreid geraakt", zei Koopmans onlangs tegen NPO Radio 1.

Er is nog een belangrijk verschil, benadrukte Koopmans. In Nederland zijn nertsenhouderijen goed afgeschermd van de omgeving, in Denemarken zijn die meer open.

Nertsenfokkerijen worden goed gemonitord

De nertsenfokkerijen worden in Nederland continu in de gaten gehouden, zegt een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zodra er ergens een besmetting wordt geconstateerd, worden alle nertsen op die locatie geruimd.

Is de reactie van de Denen dan misschien wat overtrokken? "Een gevaarlijke redenering", zegt Ouwehand. "We weten wat er gebeurt als er een besmettelijke variant ontstaat. Je moet niet wachten totdat je het bewijs helemaal rond hebt. Hier is een risico, dus grijp in."