Geert Wilders gaat aangifte doen vanwege een filmpje op de website Dumpert, waarop is te zien hoe een man met een pistool op een foto van de PVV-leider schiet.

In de video is te zien hoe de schutter tegen de camera "dit is vrijheid van meningsuiting" zegt, waarna hij het vuurwapen op een foto van de politicus richt en meerdere malen schiet.

Wilders heeft het filmpje ook gedeeld op zijn Twitter-account met daarbij de tekst: "Ziek."

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt niet op bedreiging en beveiliging van personen in te gaan. Wilders wordt vanwege bedreigingen al lange tijd beveiligd.