Premier Mark Rutte noemt het "absurd" dat leraren worden bedreigd omdat zij aandacht besteden aan de discussie rond spotprenten van de profeet Mohammed. "Niemand heeft het recht om niet beledigd te worden", zei Rutte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

"Het kan niet zo zijn dat juist zij met het bespreekbaar maken van misschien wel ons belangrijkste grondrecht, de vrijheid van meningsuiting, moeten vrezen voor hun vrijheid en moeten onderduiken", zei Rutte.

De premier reageerde daarmee op het bericht van donderdag dat een leraar in Rotterdam en in Den Bosch bedreigd werden naar aanleiding van een discussie over spotprenten.

Die discussie was weer een reactie op de moord op de Franse docent Samuel Paty. De leraar werd in een voorstad van Parijs gedood nadat hij tijdens een les over vrijheid van meningsuiting een afbeelding van de profeet Mohammed had laten zien.

Donderdag spraken Tweede Kamerleden en maatschappelijke organisaties zich al fel uit over de kwestie.

Rutte wilde niet ingaan op eigen ervaring als leraar

"Degene die zich daardoor aangesproken voelt, kan nooit een beroep doen op het recht om niet beledigd te worden. Dat is de essentie. We kunnen niemand beschermen tegen die belediging", aldus Rutte.

Rutte, zelf leraar voor twee uur in de week op een school in Den Haag, verdedigde de vrijheid van leraren om les te geven op welke manier zij maar willen. "Iedere leraar in Nederland die het goed vindt in zijn of haar aanpak een spotprent te gebruiken, moet dat kunnen doen. Dat vind ik ook verstandig."

De premier wilde niet zeggen of hij zelf in zijn klas een spotprent zou laten zien. "Ik voel me in geen enkele manier belemmerd", wilde hij er alleen over kwijt.

Het recht om niet beledigd te worden, betekent niet dat je iedereen hoeft te beledigen, vindt Rutte.

"De indruk wordt gewekt dat ik een oproep moet doen aan alle leraren een spotprent in de klas op te gaan hangen. Daar ga ik niet over."