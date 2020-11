Het kan bijna niet anders of een volgend kabinet regelt een hoger minimumloon. In bijna alle tot nu toe gepubliceerde voorlopige verkiezingsprogramma's komt dit punt naar voren. Linkse partijen pleiten hier al jaren voor. Het is vooral opvallend dat nu ook de VVD dit wil.

"Een hoger minimumloon, zodat werken ook voor de lagere inkomens meer loont", staat er in het vrijdag gepubliceerde programma voor de Tweede Kamerverkiezingen voor maart 2021 van de VVD.

Ook de andere coalitiepartijen zien dit zitten. In het CDA-programma valt te lezen: "Veel mensen die op het minimumloon werken kunnen nauwelijks rondkomen van het inkomen dat ze verdienen."

Volgens D66 kunnen mensen met een hoger minimumloon "gemakkelijker hun rekeningen betalen en wordt het tegelijkertijd aantrekkelijker om te gaan werken vanuit een uitkering".

Marijnissen: 'Laagbetaalde banen noemen we nu cruciaal'

Dat zijn geluiden die voorheen vooral bij linkse partijen zoals SP en PvdA te horen waren.

"Super", zegt SP-leider Lilian Marijnissen dan ook in een reactie tegen NU.nl op het nieuws dat nu ook de VVD een hoger minimumloon omarmt.

"Wij zijn daar al heel lang mee bezig. De laatste jaren zag je dat het economisch goed ging. Bedrijven maakten winsten, maar werknemers profiteerden daar nauwelijks van. Daar kun je als politiek wat aan doen."

Door de coronacrisis zullen veel bedrijfswinsten zijn verdampt, maar Marijnissen ziet daarin alleen maar een extra argument dat een hoger minimumloon nodig is. "Veel laagbetaalde banen noemen we nu cruciaal. Kijk naar werknemers in de distributiecentra, de schoonmaak en sommige delen in de zorg."

Bovendien, zegt de SP-leider, draait uiteindelijk de belastingbetaler op voor de lage lonen, omdat die werknemers via toeslagen op een bestaansminimum moeten komen.

Het Centraal Planbureau (CPB) berekende al eerder dat een hoger minimumloon, een minder negatief effect heeft dan aanvankelijk werd gedacht.

SP, GroenLinks en PvdA pleiten voor 14 euro

De SP, GroenLinks en PvdA pleiten voor een minimumloon van 14 euro per uur. Het bedrag is nu zo'n 10 euro, afhankelijk van je contract.

De SP kondigde in september aan om de verhoging van het minimale uurloon naar 14 euro in een wetsvoorstel te gieten.

Dat deed de PvdA al eerder. Toen dat wetsvoorstel dit najaar werd behandeld in de Tweede Kamer was er weliswaar veel lof voor het idee, maar de timing midden in de coronacrisis vonden VVD en CDA op zijn zachtst gezegd ongelukkig.

GroenLinks en PvdA hebben bekendgemaakt dat ze in ieder geval niet zonder elkaar in een volgend kabinet willen zitten. Wat Marijnissen betreft sluit de SP zich daarbij aan. "Je ziet nu dat er ruimte ontstaat voor onze politieke ideeën. We moeten een links blok vormen."

VVD wil uitkeringen niet laten meestijgen

Hoewel er nu brede overeenstemming is voor een hoger minimumloon, verschillen de partijen daarbinnen wel van mening.

D66 en CDA hebben het over een verhoging van 10 procent, dan kom je op een lager bedrag uit dan 14 euro. De VVD noemt geen bedragen of percentages.

Een ander belangrijk verschil is of de uitkeringen meestijgen. De drie linkse partijen willen dit wel, D66 deels en de VVD wil dit duidelijk niet, de AOW- en arbeidsongeschiktheidsuitkering uitgezonderd.

Deze zes partijen hebben nu in zowel de Eerste als Tweede Kamer een ruime meerderheid. Ook als je kijkt naar de meest conservatieve schatting in de peilingen, is dat het geval.