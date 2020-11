Dinsdag liet Rutte het woord ' avondklok ' vallen. Een zeer stevige en omstreden maatregel die nog niet eerder is toegepast. Zelfs niet tijdens de piek van de eerste golf. Maar in sommige regio's loopt het aantal besmettingen te snel op, dus wordt dat door het kabinet overwogen.Het zou dan gaan om een avondklok tussen 22.00 uur 's avonds en 04.00 uur 's ochtends. "Het effect is dat mensen om 21.00 uur niet meer op pad gaan en om 22.00 uur thuis zijn. Dan voorkom je dat men thuis grote dingen meer gaan organiseren. Wij denken dat de avondklok hier iets kan bijdragen", zegt Rutte. De premier hoopt ook dat hiermee de illegale feesten die de afgelopen weken werden gegeven makkelijker kunnen worden voorkomen.De komende weken wordt gekeken welke regio's hiervoor in aanmerking komen. Op dit moment kijkt het kabinet met argusogen naar Rotterdam, Dordrecht, Zuid-Holland Zuid en Twente. "We kijken naar regio's waar de aantallen hoog zijn en weinig of geen daling hebben. We hopen dat het niet nodig is, maar zo door de oogharen gekeken is er een risico in maximaal vier regio's."PVV-leider Wilders moet er niet aan denken. "Het doet denken aan de donkerste tijden die wij in dit land hebben meegemaakt." Wilders vindt het niet proportioneel, na 22.00 uur is er al bijna niemand op straat volgens hem. "Je mag niet eens je hond uitlaten. Het is totale waanzin. Het is de meest vergaande maatregel tot nu toe. De Kamer heeft u tot nu toe gesteund in andere maatregelen, maar dit gaat veel te ver."