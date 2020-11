ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vraagt het kabinet om duidelijkheid. De routekaart had voor duidelijkheid moeten zorgen, maar daar ontbreekt het aan, vindt Seger. Het gebrek aan duidelijkheid en perspectief lijkt een rode draad in het debat. Ook Asscher, Marijnissen, Jetten en Klaver vroegen hier aandacht voor.Eind oktober, toen de Kamer ook debatteerde over de coronamaatregelen, spitste de kritiek zich ook toe op deze punten.Er is ook onbegrip over het sluiten van bibliotheken en musea, terwijl de winkels open mogen blijven. "Waarom mogen Ikea en Primark wel open blijven maar de musea niet?", zegt Jetten.Asscher vraagt in dit kader aandacht voor de leerachterstanden. "Als je dan de bibliotheken sluit, verdiep je die crisis."