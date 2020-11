CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma voert het woord. "Dit gaat een heel lange winter worden", zegt Heerma. Hij pleit voor meer sneltesten en vraagt hoe het kabinet gaat zorgen voor de zogenoemde 'crisisbanen'.



Het kabinet heeft het plan om personeel in sectoren waar weinig werk is, zoals in de horeca of de luchtvaart, om te scholen naar beroepen waar juist nu veel vraag naar is, zoals logischerwijs in de zorg.