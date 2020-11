Dinsdag liet Rutte het woord ' avondklok ' vallen. Een zeer stevige en omstreden maatregel die nog niet eerder is toegepast. Zelfs niet tijdens de piek van de eerste golf. Maar in sommige regio's loopt het aantal besmettingen te snel op, dus wordt dat door het kabinet overwogen.Het zou dan gaan om een avondklok tussen 22.00 uur 's avonds en 04.00 uur 's ochtends. "Het effect is dat mensen om 21.00 uur niet meer op pad gaan en om 22.00 uur thuis zijn. Dan voorkom je dat men thuis grote dingen meer gaan organiseren. Wij denken dat de avondklok hier iets kan bijdragen", zegt Rutte.De komende weken wordt gekeken welke regio's hiervoor in aanmerking komen. Op dit moment kijkt het kabinet met argusogen naar Rotterdam, Dordrecht, Zuid-Holland Zuid en Twente."Regio's waar de aantallen hoog zijn en weinig of geen daling hebben, gaan we kijken of er extra maatregelen nodig zijn. We hopen dat het niet nodig is, maar zo door de oogharen gekeken is er een risico in maximaal in vier regio's en denken we dat het daar nodig is."Handhaving is lastig, erkent Rutte, maar het is nodig om het aantal contactmomenten en reisbewegingen zo laag mogelijk te houden. Op vee plekken in Europa gebeurt het al. "Als het nodig is, is het nodig."