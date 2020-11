Het kabinet hoopt met het strengere pakket aan coronamaatregelen nu, dat er in december iets meer ruimte ontstaat en mensen samen Kerst kunnen vieren. Ook vroeg premier Mark Rutte in de persconferentie aandacht voor mensen die al eenzaam waren en dat nu nog meer dreigen te worden.

Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vroegen dinsdagavond tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen ook aandacht voor de niet zo grijpbare veranderingen.

"Voor iedereen die toch al worstelt met eenzaamheid of depressieve gevoelens en voor mensen met een kwetsbare gezondheid die extra streng aan zelfisolatie doen, wordt het leven de komende twee weken nog wat ingewikkelder", zei Rutte, nadat hij zojuist de regels voor de komende tijd weer wat had aangescherpt.

"Ik doe aan iedereen de oproep om de komende tijd nog wat meer op elkaar te letten. Want een beetje aandacht en interesse voor elkaar kan heel veel betekenen", aldus de premier.

De Jonge: 'Ingrijpen omdat we Kerst willen vieren met dierbaren'

Kerst lijkt nog ver weg, maar Rutte en De Jonge lieten doorschemeren dat deze twee feestdagen eind december als perspectief dienen bij het zwaardere maatregelenpakket.

Want er is pas aan het einde van het jaar weer meer mogelijk als er nu wordt ingegrepen, zei De Jonge. "Daarom grijpen we de komende twee weken extra ferm in. Juist omdat we willen dat er half december weer meer mogelijk is dan nu. Juist omdat we Kerst willen vieren met de mensen die ons het dierbaarst zijn."

Rutte was iets voorzichtiger met te zeggen dat dit maatregelenpakket erop gericht is om straks samen Kerst te vieren. "Dat zou je dolgraag willen, maar het eerlijke antwoord is dat we het echt nog niet weten."

Door de maatregelen die vanaf woensdag 22.00 uur gaan gelden, mag je thuis nog maximaal twee gasten per dag ontvangen in plaats van drie. Kinderen tot twaalf jaar zijn uitgezonderd.

Maatregelen moeten iets van perspectief bieden

Wat er over een kleine twee maanden mogelijk is, valt niet te voorspellen, zoals dat altijd het geval is geweest sinds de uitbraak van virus.

"Dit pakket is gekozen uit solidariteit met de mensen die werken in de zorg en met de mensen die zorg nodig hebben", zei De Jonge. "Maar natuurlijk ook voor die mensen die gebukt gaan onder de maatregelen. Je wilt ze iets van perspectief voorzien."

Perspectief op iets meer ruimte, wat de De Jonge betreft. "Dat is precies die ruimte die nodig is om met Kerst meer samen te zijn."