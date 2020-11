Minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft groen licht gegeven om de noodsteun voor KLM van in totaal 3,4 miljard euro te hervatten. De bewindsman wachtte op de piloten, die als laatste groep werknemers nu ook instemmen met de kabinetseisen.

Dat laat Hoekstra dinsdagavond aan de Tweede Kamer weten.

KLM voldoet nu aan de eis om de kosten met minimaal 15 procent te verlagen. Ook moeten arbeidsplaatsen verdwijnen (naar schatting vijfduizend aan het einde van dit jaar), moet de vloot verduurzamen en moeten er afspraken gemaakt worden over kostenreductie met brandstofleveranciers en vliegtuigleasemaatschappijen.

"Nu voldaan is aan deze voorwaarde van het steunpakket, kan KLM gebruikmaken van het resterende deel van de directe lening en de doorlopende kredietfaciliteit", schrijft Hoekstra. KLM ontving eind augustus het eerste deel van de lening van bijna 1 miljard euro.

Eerder op de avond lieten pilotenvakbond VNV en de KLM-directie weten dat zij een akkoord hebben gesloten.

Druk op piloten nam toe, bedrijf moet flink besparen

Hoekstra hamerde de afgelopen dagen dat de afspraken met het personeel minstens zo lang moeten duren als de staatssteun. Dat is waarschijnlijk voor de komende vijf jaar.

De druk op de piloten nam toe nadat de andere zeven vakbonden die ook onderhandelden met KLM akkoord waren en de irritatie in de Kamer groeide. Het kabinet heeft altijd duidelijk gemaakt dat in ruil voor steun, er offers van het personeel worden gevraagd waarbij de breedste schouders de zwaarste lasten dragen.

KLM-werknemers met een modaal salaris worden ontzien. De piloten, de grootverdieners in de organisatie, leveren in ieder geval voor de komende anderhalf jaar 20 procent van hun loon in.

Daarna zullen soortgelijke afspraken worden gemaakt. De directie gaat er 40 tot 65 procent op achteruit. KLM keert zo lang de steun duurt geen winst uit aan de aandeelhouders (dividend).

Daarmee is KLM er nog lang niet, denkt het kabinet. Hoekstra gaat er vanuit dat de luchtvaartbranche pas weer in 2025 op het aantal reizigers van voor corona zit. pas