Tweede Kamerleden hebben geen goed woord over voor de KLM-piloten die de aanvullende voorwaarden niet willen tekenen om de staatssteun van 3,4 miljard euro aan goedkope leningen veilig te stellen.

"De toekomst van KLM staat op het spel en daarmee de toekomst van tienduizenden banen", zei PvdA-Kamerlid Henk Nijboer dinsdag tijdens het Vragenuur.

"Met de houding van de piloten die alleen denken aan hun eigen voordeeltjes, hun eigen topsalarissen, maar het brede maatschappelijke belang uit het oog zijn verloren, komen we er niet", aldus de PvdA'er.

De piloten, die als enige groep werknemers binnen KLM niet akkoord zijn met de afspraken die het kabinet stelt als voorwaarde voor de steun, zijn volgens Nijboer "volledig de weg kwijt."

De irritatie werd Kamerbreed gedeeld. "80 procent van een topsalaris is nog altijd beter dan een WW-uitkering", zei VVD'er Roald van der Linde. Farid Azarkan van DENK: "Dit is een middelvinger naar de belastingbetalers."

Hoekstra: 'Maatregelen niet onderhandelbaar'

Maandagavond maakte de FNV bekend in te stemmen met de voorwaarden die het kabinet stelt aan de overheidssteun. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) wil dat de afspraken, die voor een belangrijk deel bestaan uit loonoffers, net zo lang gelden als de hulp van de staat. Dat is waarschijnlijk voor de komende vijf jaar.

Van de acht vakbonden die betrokken zijn bij de gesprekken met de KLM-directie, heeft alleen pilotenbond VNV nog niet getekend. Van hen wordt juist de grootste bijdrage gevraagd aangezien deze groep werknemers het meest verdient.

Volgens VNV en FNV is de eis van de looptijd er pas op het allerlaatste moment bijgehaald, terwijl er begin oktober al een akkoord was met de KLM-directie. Hoekstra weerspreekt dat. Sinds de zomer zette het kabinet al in dat de aangepaste arbeidsvoorwaarden ten minste zo lang duren als de overheidssteun. "Dit pakket is niet onderhandelbaar", herhaalde Hoekstra dinsdag in de Kamer.

Alle scenario's voor toekomst KLM liggen op tafel

Langzaam maar zeker dringt de vraag zich nu op wat er gaat gebeuren als de piloten niet akkoord gaan en Hoekstra daarop volhoudt dat de steun er niet komt. Nijboer merkte al op dat KLM al technisch failliet is en dat het waarschijnlijk niet bij dit reddingspakket blijft.

"In deze crisis die de samenleving zo uit het lood slaat, liggen alle scenario's op tafel waar we een jaar geleden met geen mogelijkheid aan gedacht hebben", antwoordde Hoekstra op de vraag wat er gebeurt als de steun niet doorgaat. "We hopen dat Schiphol weer de vitale hubfunctie kan vervullen die het in het verleden had."

Tegen de achtergrond van de coronacrisis, zijn er altijd de zorgen over zusterbedrijf Air France. Sinds het samengaan van de twee maatschappijen, liggen ruzies en uitgesproken wantrouwen regelmatig op straat. Reden voor de PVV om aan het kabinet te vragen of KLM niet losgeweekt kan worden van Air France.

"In huwelijkse termen heb je de smaak van het huwelijk doorzetten, de smaak van de LAT-relatie en de smaak van een scheiding", zei Hoekstra. "In deze crisis moet je per definitie alle opties onderzoeken. Het is niet altijd rozengeur en maneschijn."

Vooralsnog vindt Hoekstra de huidige vorm waarin beide ondernemingen in een holding zitten maar hun eigen koers varen "vermoedelijk het meest verstandigst".

Maar, voegt hij eraan toe: "Dat is geen statement voor de eeuwigheid."