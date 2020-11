Bijna negenduizend ouders die zich voor 1 november bij de Belastingdienst hebben gemeld, omdat ze vermoeden in de toeslagenaffaire gedupeerd te zijn, krijgen een voorschot van 750 euro. Dat heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) bekendgemaakt.

De compensatie van ouders die slachtoffer werden van de ontspoorde jacht op fraudeurs met de kinderopvangtoeslag verloopt moeizaam.

Door vertraging weten veel ouders nog niet of ze in aanmerking komen voor compensatie en wat voor bedrag ze kunnen verwachten.

Met de tegemoetkoming van 750 euro wil Van Huffelen tegemoetkomen aan "de Kamerbrede wens om iets te doen voor de gedupeerde ouders voor de feestdagen", schrijft ze in een Kamerbrief.

Het gaat vermoedelijk om een derde van alle gedupeerden

Naar schatting heeft de Belastingdienst bijna 30.000 mensen onterecht als fraudeur bestempeld. Zij moesten tienduizenden euro's aan kinderopvangtoeslag terugbetalen. Velen van hen raakten in grote financiële problemen.

De zaak kwam aan het licht door onderzoek van RTL Nieuws en dagblad Trouw. Onder druk van Tweede Kamerleden en door berichtgeving in de media is in de afgelopen twee jaar meer duidelijk geworden over de grote gevolgen van de ontspoorde jacht op fraudeurs bij de Belastingdienst.

De afwikkeling van de zaak verloopt zeer moeizaam

Het kabinet probeert de kwestie af te wikkelen, maar de uitbetaling van de compensatie verloopt zeer moeizaam. De vertraging leidt tot moedeloze reacties in de Tweede Kamer. Dit jaar verwacht het kabinet driehonderd tot zeshonderd gedupeerde gezinnen te helpen.

Uit een onlangs gelekte memo is gebleken dat de top van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën drie jaar geleden de waarschuwing van een ambtenaar hebben genegeerd. Deze ambtenaar sprak toen van een "ontoelaatbare handelwijze" rondom de kinderopvangtoeslag.