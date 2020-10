KLM krijgt voorlopig geen staatssteun meer. Dat heeft minister Wopke Hoekstra van Financiën zaterdag laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. KLM is het zaterdag niet eens geworden met de vakbonden over een akkoord over de langere looptijd van de bezuinigingen, liet de luchtvaartmaatschappij weten in een verklaring. Pilotenvakbonden VNV en FNV besloten de clausule niet te ondertekenen. Hoekstra noemt de opstelling van de bond "teleurstellend".

"Eerder vandaag heeft het kabinet de directie van KLM laten weten dat de Nederlandse staat het aangeboden herstructureringsplan gezien het bovenstaande niet kan goedkeuren en KLM dus geen volgende trekking kan doen van de door de staat beschikbaar gestelde directe lening en van de kredietfaciliteit van banken", schrijft Hoekstra.

"Het is aan KLM en de vakbonden om er voor te zorgen dat alsnog voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden", aldus de minister.

Begin oktober bereikte KLM overeenstemming met verschillende vakbonden over loonmatiging tot 2022. Deze bezuinigingen duren echter minder lang dan de door de overheid geboden staatssteun van ongeveer vijf jaar. Het kabinet wil deze looptijden gelijktrekken. "De recente afspraken over de arbeidsvoorwaardenverlaging gelden slechts voor een deel van de looptijd van het steunpakket", schrijft Hoekstra.

Staatssteun is essentieel voor KLM

Een nieuw akkoord tussen de luchtvaartmaatschappij en de vakbonden vormt een belangrijke voorwaarde voor de miljardensteun van het kabinet.

De staatssteun is essentieel voor het luchtvaartbedrijf, dat zeer hard is getroffen door de reisbeperkingen vanwege de coronacrisis. De steun bestaat uit een lening van 1 miljard euro en een garantstelling van 2,4 miljard euro.

Voor minister Hoekstra was een deal over een zogeheten commitment clausule tussen KLM en de werknemersclubs een vereiste voor de miljardensteun van het kabinet. De vakbonden bereikten eerder op 1 oktober al een akkoord met de KLM-directie, maar eerder deze week liet Hoekstra echter weten toch niet akkoord te gaan met de eerder gestelde voorwaarden.

Zo eist de minister nu onder meer dat de looptijd van de loonoffers kan worden verlengd. Middels de commitment clausule moesten de bonden zich verbinden aan de loonbezuinigingen die zijn afgesproken. De pilotenbond en FNV willen echter liever vasthouden aan het eerder gesloten akkoord.