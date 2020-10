De parlementsverkiezingen in maart worden gehouden over drie dagen vanwege de coronacrisis. Daarnaast krijgen zeventigplussers de kans om hun stembiljet per post op te sturen, vertelt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vrijdag na afloop van de ministerraad.

Aanvankelijk zouden Nederlanders alleen op 17 maart naar de stembus gaan. Het kabinet wil echter op de twee voorafgaande dagen in alle gemeenten een beperkt aantal kieslokalen openen, waarna op 17 maart alle verkiezingsbureaus nogmaals openen.

Op die manier willen de politici zoveel mogelijk Nederlanders aanmoedigen alsnog hun stem uit te brengen in tijden van het coronavirus. "Het worden bijzondere verkiezingen in deze coronatijd. Wij kunnen ons voorstellen dat Nederlanders niet lange tijd in een wachtrij willen staan met veel mensen om zich heen", aldus Ollongren.

De minister meldt dat er mogelijk stembureaus komen in verzorgingstehuizen waar alleen bewoners kunnen stemmen en er meer mobiele stembureaus worden opgezet. Daarnaast lopen gesprekken met scholen om ook die locaties, zoals gebruikelijk, in te richten tot grotere stembureaus.

Schoolbesturen zouden echter terughoudend zijn, omdat normaliter ouders al niet worden toegelaten, erkent Ollongren. "Als er een stemlokaal is, gaan natuurlijk veel personen de school in. We praten met scholen hoe we dit het beste kunnen organiseren."

Het kabinet hoopt dat Nederlanders die relatief minder kwetsbaar zijn voor het coronavirus "gewoon" op woensdag komen stemmen. "Maar dan wel zo gespreid mogelijk", voegt Ollongren toe.

Gemeenten hebben in totaal ruim 10.000 extra vrijwilligers nodig

Volgens de minister kunnen de gemeenten de langdurige stemperiode aan, maar hebben zij extra personeel nodig. "Het is extra werk, naar verluidt gaat het om tienduizend extra vrijwilligers."

Zeventigplussers krijgen de kans om per post hun stem te versturen, zodat zij niet naar een stembureau hoeven te gaan. Zij behoren tot een risicogroep voor het coronavirus. Normaliter mogen alleen Nederlanders die in het buitenland verblijven per post hun stem uitbrengen.

Ollongren benadrukt dat zeventigplussers een keuze hebben. "Je kan gewoon naar het stembureau komen. Wij trekken deze grens omdat zeventigplussers door het RIVM zijn aangemerkt als risicogroep in deze tijd."

Binnen de Tweede Kamer werd al langer gediscussieerd welke maatregelen genomen moesten worden om verkiezingen in coronatijd goed te laten verlopen. De Rijksoverheid meldde eerder dat de coronamaatregelen in alle stembureaus gelden en er overleg plaatsvond over hoe de verkiezingen het beste georganiseerd konden worden.