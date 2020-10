Het kabinet overweegt om dit jaar een tijdelijk algeheel vuurwerkverbod in te stellen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) zei vrijdag dat het kabinet zich buigt over de vraag of het tijdens de coronacrisis verstandig is om de ziekenhuizen nog verder te belasten met vuurwerkslachtoffers. Van Veldhoven liet weten dat het kabinet hier begin november een besluit over neemt.

GroenLinks en de Partij voor de Dieren (PvdD) riepen het kabinet donderdag op om dit jaar nog met een tijdelijk vuurwerkverbod te komen. Partijleiders Jesse Klaver en Esther Ouwehand zeiden in gesprek met NU.nl dat het onverantwoord is om de zorg, die al ernstig onder druk staat vanwege de coronacrisis, nog verder te belasten met vuurwerkslachtoffers.

"Ik vind de vraag dit jaar, gezien de druk op de zorg, een terechte vraag", aldus Van Veldhoven. "Dat zullen we als kabinet zeker meewegen."

Uit onderzoek van kenniscentrum Veiligheid.nl blijkt dat vorig jaar dertienhonderd vuurwerkslachtoffers zich bij het ziekenhuis of de huisartsenpost hebben gemeld. Van hen hadden er 385 spoedeisende hulp nodig. De helft van alle slachtoffers was jonger dan twintig jaar.

Onderdeel van de afweging die het kabinet maakt is het plezier dat een groep mensen beleeft aan het afsteken van vuurwerk en de druk op de zorg.

Zorg, politie en boa's pleiten al langer voor totaalverbod

Het kabinet stelde aan het begin van het jaar onder maatschappelijke druk een gedeeltelijk vuurwerkverbod in dat komende jaarwisseling van kracht zal zijn. "Het kabinet streeft aan de ene kant naar een veilige jaarwisseling en aan de andere kant dat mensen die lol hebben aan het afsteken van vuurwerk dat kunnen doen. Voor deze mensen is vuurwerk onlosmakelijk verbonden met een fijne en leuke jaarwisseling", aldus de staatssecretaris.

Hoe groot de groep vuurwerkafstekers is wier belangen het kabinet afweegt tegenover de druk op de zorg, kon de staatssecretaris niet zeggen.

Tegelijkertijd pleiten de zorg, de politie en de boa's al langer voor een totaalverbod. De oproep van GroenLinks en de PvdD krijgt onder meer steun van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) en de Nederlandse BOA Bond.

Onder het dit jaar geldende gedeeltelijke vuurwerkverbod zijn knalvuurwerk en vuurpijlen verboden, maar dat is niet genoeg, vinden GroenLinks, PvdD, NVSHA en de BOA Bond. Ouwehand (PvdD): "Uit onderzoek blijkt dat in 55 procent van de ongelukken siervuurwerk de boosdoener is."