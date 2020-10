Mark Rutte wil door als lijsttrekker van de VVD en als premier van Nederland. Dat maakt hij nog deze week bekend, bevestigen bronnen donderdag aan RTL Nieuws en AD.

Het is geen verrassing dat Rutte zich opnieuw kandidaat stelt. Eerder dit jaar kreeg de huidige premier van Nederland onder meer veel lof voor zijn aanpak van de coronacrisis.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, die tot voor kort werd gezien als mogelijke opvolger van Rutte, maakte begin deze maand bekend de politiek te verlaten na de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. Tot op heden is er nog geen andere mogelijke opvolger naar voren gekomen.

De VVD moet het kandidaatschap van Rutte nog wel formeel bekrachtigen.

Rutte is sinds 2006 partijleider

Rutte is al veertien jaar politiek leider van de VVD. Hij was eerder lijsttrekker bij de landelijke verkiezingen in 2006, 2010, 2012 en 2017. Sinds 2010 is de VVD de grootste partij van Nederland.

Eerder deze maand vierde Rutte zijn tienjarig jubileum als minister-president van Nederland. Als de VVD bij de verkiezingen in maart de grootste partij blijft, kan Rutte mogelijk de langstzittende Nederlandse premier sinds de Tweede Wereldoorlog worden. Op dit moment staat dit record op naam van Ruud Lubbers, die namens het CDA van 1982 tot 1994 het land leidde.