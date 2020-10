GroenLinks en de Partij voor de Dieren (PvdD) roepen het kabinet op voor dit jaar met een tijdelijk vuurwerkverbod te komen. Het is volgens partijleiders Jesse Klaver en Esther Ouwehand onverantwoord om de zorg, die al ernstig onder druk staat vanwege de coronacrisis, nog verder te belasten met vuurwerkslachtoffers. Zij krijgen steun van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) en de Nederlandse BOA Bond.

"Als we nu zien hoe hoog de druk is bij de ziekenhuizen en de spoedeisende hulp, maar ook de handhaving bij de politie en boa's, dan moeten we nu handelen", aldus Klaver.

Ouwehand: "Accepteer je dat je er weer honderden slachtoffers bij krijgt, terwijl ambulances nu al rondjes rijden omdat bij sommige ziekenhuizen geen plek meer is bij de spoedeisende hulp?"

Uit onderzoek van kenniscentrum Veiligheid.nl blijkt dat vorig jaar dertienhonderd vuurwerkslachtoffers zich bij het ziekenhuis of de huisartsenpost hebben gemeld. Van hen hadden er 385 spoedeisende hulp nodig. De helft van alle slachtoffers was jonger dan twintig jaar.

Het kabinet stelde aan het begin van het jaar onder maatschappelijke druk een gedeeltelijk vuurwerkverbod in dat aankomende jaarwisseling van kracht zal zijn. Knalvuurwerk en vuurpijlen zijn verboden, maar dat is niet genoeg, vinden GroenLinks en PvdD. Ouwehand: "Uit onderzoek blijkt dat in 55 procent van de ongelukken siervuurwerk de boosdoener is."

Boa's en spoedeisende hulp steunen oproep

GroenLinks en PvdD krijgen steun van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Arsten (NVSHA) en de Nederlandse BOA Bond. NVSHA-voorzitter Annemarie van der Velden: "Ook als de huidige coronamaatregelen gaan werken, zullen de ziekenhuizen het de komende maanden druk hebben."

Van der Velden wijst erop dat er rond Oud en Nieuw altijd extra personeel wordt ingepland, maar ze maakt zich zorgen of de spoedeisende hulp die roosters in december nog kan vullen. "Je moet ook rekening houden met uitval door coronabesmettingen onder zorgmedewerkers."

Een totale verkoopstop zal er volgens Van der Velden niet voor zorgen dat er nul vuurwerkslachtoffers op de eerste hulp belanden, omdat waarschijnlijk het illegaal afsteken zal blijven voorkomen. "Maar alle beetjes helpen."

Ook Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond staat achter de oproep. "Met de handhaving van de coronamaatregelen hebben de boa's het al heel druk." Volgens Kuin maakt een gedeeltelijk vuurwerkverbod handhaving ingewikkeld, omdat moeilijk in te schatten is of er legaal of illegaal vuurwerk wordt afgestoken. "Een algeheel verbod verlicht ons werk en maakt het ook veiliger voor onze handhavers." Gerrit van de Kamp, voorzitter van politiebond ACP, laat weten net als vorig jaar voor een algeheel verbod te zijn.

'Kamer kan niet instemmen met sluiten horeca en toestaan vuurwerk'

GroenLinks en PvdD verwachten dat een meerderheid van de Kamer donderdagmiddag, wanneer over dit onderwerp wordt gedebatteerd, zich bij hen zal aansluiten. Onder meer omdat de partijen pleiten voor een tijdelijk verbod dat specifiek geldt voor komende jaarwisseling, maar ook juist vanwege het vreemde tijdsgewricht.

"Vanwege corona zijn de afgelopen maanden maatregelen getroffen die niemand van ons voor mogelijk had gehouden: sluiting van de cafés, restaurants en theaters", aldus Ouwehand. "Ik kan me niet voorstellen dat er partijen zijn die wel hebben ingestemd met het sluiten van de horeca en de sportscholen en tegelijkertijd zeggen dat Oud en Nieuw met vuurwerkslachtoffers en extra druk op de zorg door kan gaan."

De twee partijen pleiten al jaren voor een algeheel vuurwerkverbod en merken dat de stemming voorzichtig hun kant op beweegt. "De steun voor het verbod op vuurwerk is al jaren veel groter dan de Haagse werkelijkheid ons wil doen geloven", aldus Ouwehand.

Kabinet moet voorraden opkopen: 'Schade voor gezondheid anders veel groter'

Klaver: "Natuurlijk zal er een groep zijn die vindt dat we met een verbod in deze moeilijke tijden hun laatste lolletje afpakken, maar ik denk dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. In een crisis als deze moet je hele moeilijke besluiten durven nemen. Dit is niet leuk, dat snap ik. Maar we doen dit om de zorg te ontlasten en de handhaving te steunen."

Daar komt bij dat de ondernemers die hun voorraden al hebben ingekocht, niet in de kou gelaten mogen worden. "We willen niet de verkopers pakken", aldus Klaver. Daarom wil hij met Ouwehand dat het kabinet de verkopers schadeloos stelt en de vuurwerkvoorraden opkoopt. Klaver: "De omzet was vorig jaar 70 miljoen euro, de schade voor de gezondheid is mogelijk niet te overzien."