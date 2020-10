In de Tweede Kamer heerst chagrijn over hoelang de huidige coronamaatregelen, zoals de sluiting van de horeca, nu precies gaan duren. Dinsdagavond liet het kabinet tot ieders verbazing weten dat de maatregelen tot in december kunnen duren. Partijen willen meer duidelijkheid en vooral betere communicatie, bleek woensdag in het coronadebat.

"Bijna tussen neus en lippen door werd een verlenging van de maatregelen aangekondigd", zei D66-Kamerlid Steven van Weyenberg, die fractievoorzitter Rob Jetten verving omdat hij thuis zit vanwege een coronabesmetting.

"Als het klopt, dan wordt dat op een weinig meelevende manier verteld. Vooral voor al die mensen in de zorg en de horecaondernemers", aldus Van Weyenberg.

"Een keiharde boodschap zonder perspectief", oordeelde SP-leider Lilian Marijnissen. "We hebben het er misschien wel over dat deze situatie nog maanden kan duren. Dat is desastreus voor de economie en het welzijn van mensen. En dan hebben we het nog niet eens over de zorg."

"Dit is een vaagheid die ik eerst niet zag bij het kabinet", concludeerde SGP'er Kees van der Staaij.

Volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher wist het kabinet al dat de maatregelen langer dan vier weken zouden duren. "Dit is geen eerlijke communicatie. Zo neem je de mensen niet mee."

Klaver: 'Kabinet heeft communicatie niet op orde'

Twee weken terug kondigden minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en premier Mark Rutte een gedeeltelijke lockdown voor vier weken aan. Dinsdag kwamen zij opeens terug op die periode en spraken ze van een verlenging tot in december.

Dat leidde tot verwarring, vooral nadat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) nog diezelfde avond bij televisieprogramma Op1 weersprak dat het ging om een definitieve verlenging van de maatregelen.

Jesse Klaver (GroenLinks): "Als een staatssecretaris bij een televisieprogramma zegt dat de verlenging van het pakket helemaal geen gelopen race is, dan heb je je communicatie niet op orde."

Rutte: 'Kunnen niet vertellen of huidige pakket werkt'

Rutte kon woensdag ondanks het ongemak in de Kamer geen duidelijkheid geven. "We kunnen niet precies vertellen of het huidige pakket werkt. Maar we weten ook niet of het níet werkt", zei de premier.

De komende dagen zal moeten blijken of er voldoende is ingegrepen. Dinsdag volgt waarschijnlijk weer een persconferentie waar eventuele nieuwe maatregelen worden aangekondigd.

Als het aantal besmettingen daalt, dan betekent dat volgens Rutte nog steeds niet dat de maatregelen worden versoepeld. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is nu namelijk hoog. "We zitten volgende week nog steeds niet in de buurt van de signaalwaardes", zei Rutte.

Kabinet kreeg al eerder communicatieadvies

Dat de huidige maatregelen niet na vier weken worden versoepeld, begrijpen de partijen gezien het grote aantal besmettingen en ziekenhuisopnames wel, het kabinet moet er vooral helder over zijn.

Betere communicatie was een van de aanbevelingen van experts afgelopen najaar. In de Kamer klinken al langer kritische geluiden hierover.

"Een van de weinige instrumenten dat dit kabinet in handen heeft is glasheldere communicatie. Dat was dinsdag verkeerd", aldus Klaver.

Rutte beloofde "zo snel als mogelijk" nieuwe informatie te geven. "Als er zicht komt op nieuwe maatregelen, dan moet je dat delen met Nederland."