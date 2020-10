Het kabinet gaat geen werk maken van het voorstel om salarissen in de zorg te verhogen. Dinsdag werd een motie van PVV-leider Geert Wilders hierover 'per ongeluk' aangenomen door een fout van Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie).

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) legt woensdag in een brief aan de Kamer uit dat het kabinet volgens haar al veel doet. De lonen zijn de afgelopen jaren al flink gestegen, zegt Van Ark. "Ook voor 2020 en 2021 zijn behoorlijke cao-loonstijgingen afgesproken."

Daarnaast wil het kabinet eerst een onderzoek naar knelpunten in de zorg afwachten. Ze wijst verder op de toegezegde zorgbonus voor medewerkers die betrokken waren bij de zorg voor coronapatiënten.

"Bovengenoemde acties zijn allen gericht om de waardering voor onze zorgprofessionals tot uiting te laten komen en de personeelstekorten aan te pakken", concludeert Van Ark.

Wilders reageert op Twitter boos op de Kamerbrief. "Schandelijke vieze politieke spelletjes over de rug van de zorg. Uitvoeren die motie of opstappen." Ook SP-voorvrouw Lilian Marijnissen reageert teleurgesteld. "Dit is onacceptabel. Het kabinet komt hier niet mee weg."

Kamerlid Van Der Graaf stemde dinsdag per ongeluk voor de motie, liet ze achteraf weten. Eerdere moties met dezelfde strekking van de PVV en van de SP werden de afgelopen maanden steeds net niet aangenomen in hoofdelijke stemmingen.