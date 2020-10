Door een fout van een Kamerlid van coalitiepartij ChristenUnie heeft een nipte meerderheid van de Tweede Kamer dinsdag voor een forse structurele verhoging van de salarissen van zorgmedewerkers gestemd.

Een motie van PVV-leider Geert Wilders kreeg in een hoofdelijke stemming 69 Kamerleden achter zich, terwijl 67 Kamerleden tegen stemden. Het is de vraag of het kabinet de motie zal uitvoeren.

Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) stemde per ongeluk voor de motie, laat ze weten. Eerdere moties met dezelfde strekking van de PVV en van de SP werden de afgelopen maanden steeds net niet aangenomen in hoofdelijke stemmingen.

Wilders toonde zich na de stemming opgelucht. "Dit is geweldig nieuws", zei hij. Hij wil voorafgaand aan het coronadebat woensdag in de Tweede Kamer een brief van het kabinet over de manier waarop het de motie wil gaan uitvoeren.

Onduidelijk of kabinet motie gaat uitvoeren

Het is de vraag of het kabinet de motie zal uitvoeren: een minister kan immers een aangenomen motie naast zich neerleggen. Als dat te vaak heeft plaatsgevonden, kan de Kamer het vertrouwen in de minister opzeggen.

De regeringspartijen zijn het erover eens dat zorgmedewerkers een salarisverhoging verdienen, maar verzetten zich al maanden tegen moties die dat willen bewerkstelligen omdat de plannen momenteel "te duur" zijn.

Medio augustus liepen de partijen weg bij een eerste stemming over het onderwerp, terwijl daags daarna de motie alsnog verworpen werd. Oppositiepartijen verweten het kabinet toen onder meer dat het zich "kapot moeten schamen".

Dinsdag waren tijdens de stemmingen 136 van de 150 leden aanwezig.