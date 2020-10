Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het aannemen van de tijdelijke coronawet. De wet moet een wettelijke grondslag bieden aan het huidige coronabeleid van het kabinet.

In totaal steunden 48 senatoren van de coalitiepartijen en de partijen GroenLinks, SGP, 50PLUS en PvdA de tijdelijke coronawet. 24 senatoren stemden tegen het aannemen van de tijdelijke wet. Dit waren senatoren van Forum voor Democratie, de PVV, SP en de Partij voor de Dieren.

De Tweede Kamer nam de coronawet eerder deze maand al aan, nadat die op belangrijke punten was gewijzigd. De coalitie had daarover een verbond gesloten met de vier oppositiepartijen. Zo werd geregeld dat de coronaboete omlaaggaat en dat de Tweede Kamer vooraf een week de tijd krijgt om nieuwe maatregelen te wijzigen of af te keuren.

Alleen in noodsituaties kan de instemming achteraf worden gezocht. Een fiat van de Eerste Kamer voor de losse coronamaatregelen is echter niet nodig.

De tegenstanders vonden de wet buiten proportie en hekelden de inperking van de rol van de senaat. Maar in een crisissituatie als deze is veel spoed geboden, vindt de Tweede Kamer en ook het kabinet. De Raad van State vond deze afwijkende procedure ook verdedigbaar in deze speciale situatie.