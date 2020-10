Het derde steunpakket wordt uitgebreid vanwege het oplaaiende coronavirus. De horeca en enkele honderden evenementenondernemers krijgen een eenmalige vergoeding voor gemiste inkomsten. De tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL) wordt uitgebreid zodat meer sectoren er gebruik van kunnen maken.

Dat maken ministers Eric Wiebes (Economische Zaken), Wopke Hoekstra (Financiën) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken) dinsdag bekend.

Het kabinet trekt in totaal een half miljard euro uit voor de extra steun. "We kunnen dit betalen", verzekerde Hoekstra. "Maar het blijft geld dat we moeten lenen en later moeten terugbetalen."

De horeca krijgt een vergoeding voor de aangelegde en nu onbruikbare voorraad vanwege de tijdelijke sluiting. Het is ook een vergoeding voor de gemaakte kosten die cafés en restaurants hebben gemaakt om hun zaak coronaproof te maken. Het gaat om 2,75 procent van de gemiste omzet, gemiddeld denkt het kabinet dat dit bedrag uitkomt op 2.500 euro per ondernemer.

Praat mee op NUjij Werk jij in de horeca of in de evenementenbranche? Laat op reactieplatform NUjij weten wat je van deze extra steun vindt.

Meer bedrijven krijgen compensatie

De tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL), samen met de loonsubsidie (NOW) en zzp-hulp (Tozo) de belangrijkste reddingsboei, wordt uitgebreid.

Die was enkel bedoeld voor sectoren die direct hard zijn getroffen door de coronacrisis. Nu worden ook toeleveranciers ervoor gecompenseerd. Aanvankelijk wilde het kabinet dat ondernemers dit onderling zouden oplossen, door bijvoorbeeld afspraken te maken over huurverlaging.

"In deze situatie denken wij toch dat het verantwoord is om die regeling uit te breiden", zegt Wiebes nu in een toelichting.

Doordat veel muziekevenementen en kermissen niet door zijn gegaan, krijgen ook deze ondernemers sectoren een extra uitkering.

Het gaat om een eenmalige vergoeding die is gebaseerd op gemiste inkomsten van afgelopen zomer. Het kabinet denkt dat het om zo'n achthonderd ondernemers gaat die gemiddeld 14.000 euro krijgen.

Er komt een zogenoemd Time Out Arrangement, een soort winterslaap voor bedrijven. Zolang de economie (deels) op slot zit, doen de bedrijven niets, worden maatregelen weer versoepeld, kunnen zij opengaan.

Ondernemingen die in de kern gezond zijn, hoeven zo geen faillissement aan te vragen. Dit plan wordt nog verder uitgewerkt.

Steunpakket ingehaald door het virus

Het derde steunpakket loopt van oktober tot en met juni 2021. De maatregelen zijn alleen ingehaald door het virus. De besmettingen en het aantal ziekenhuisopnamen lopen zo snel op, dat het kabinet extra maatregelen (gedeeltelijke lockdown) heeft genomen.

Dat duwt ondernemers alleen wel verder in de problemen, waardoor de roep om extra steun voor sectoren die hard zijn getroffen, zoals de horeca, cultuur en evenementen, steeds luider klonk. Het pakket was al zo ingericht dat meer omzetverlies ook meer overheidssubsidie betekent.