D66-fractievoorzitter Rob Jetten is positief getest op het coronavirus. Jetten heeft milde klachten, zo laat hij dinsdag weten via Twitter.

De 33-jarige politicus blijft vanwege zijn coronabesmetting de komende dagen in isolatie. Hij zegt zich fit genoeg te voelen om vanuit huis te blijven werken.

Jetten vertelt in de afgelopen week langer dan een kwartier in de buurt te zijn geweest van een coronapatiënt. Deze persoon, van wie Jetten de identiteit niet heeft bekendgemaakt, bleek achteraf op dat moment besmettelijk te zijn geweest.

Jetten is in de laatste dagen niet in contact geweest met partijgenoten of Tweede Kamerleden, zegt een woordvoerder van D66. Vanwege het coronavirus vergadert D66 meestal digitaal. Bovendien was de Tweede Kamer vorige week met herfstreces en werd er dus niet vergaderd.

104 Jetten test positief op corona: 'Ik schrok wel even'

Minister Slob sinds maandag in quarantaine

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) is maandag in quarantaine gegaan, omdat hij in contact is geweest met een besmette medewerker. Ook hij werkt momenteel vanuit huis.

Eerder verbleef staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie) tien dagen in thuisquarantaine. Iemand in haar omgeving was positief getest op het coronavirus.

Ook ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Tamara van Ark (Medische Zorg) werkten enige tijd thuis, vanwege milde klachten die kunnen wijzen op een coronabesmetting.