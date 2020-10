Onder anderen premier Mark Rutte, ministers Wopke Hoekstra, Eric Wiebes en Tamara van Ark en PvdA-leider Lodewijk Asscher worden onder ede gehoord over hun rol in de affaire met de kinderopvangtoeslag. Dat heeft de commissie die de parlementaire ondervraging hierover organiseert bekendgemaakt.

Asscher was in het vorige kabinet minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Wiebes was tussen 2014 en 2017 als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor de Belastingdienst. Ook de voorganger van Wiebes, Frans Weekers, wordt gehoord.

De commissie wil meer duidelijkheid over hoe de toeslagenaffaire zo uit de hand kon lopen.

Naar schatting heeft de Belastingdienst bijna 30.000 mensen onterecht als fraudeur bestempeld. Deze mensen moesten tienduizenden euro's aan kinderopvangtoeslag terugbetalen. Velen van hen raakten in grote financiële problemen.

Affaire blijkt keer op keer groter dan gedacht

De zaak kwam aan het licht door onderzoek van RTL Nieuws en dagblad Trouw. Onder druk van Tweede Kamerleden en door berichtgeving in de media is in de afgelopen twee jaar meer duidelijk geworden over de grote gevolgen van de ontspoorde jacht op fraudeurs bij de Belastingdienst.

Het kabinet probeert de kwestie af te wikkelen, maar de uitbetaling van de compensatie verloopt zeer moeizaam. De vertraging leidt tot moedeloze reacties in de Tweede Kamer. Dit jaar verwacht het kabinet driehonderd tot zeshonderd gedupeerde gezinnen te helpen.

Uit een recent gelekte memo is gebleken dat de top van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën drie jaar geleden een memo negeerden van een ambtenaar die waarschuwde voor de "ontoelaatbare handelwijze" rondom de kinderopvangtoeslag.