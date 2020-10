Minister Arie Slob (Onderwijs en Media) is maandag in quarantaine gegaan, omdat hij meer dan een kwartier in contact is geweest met een medewerkster die besmet blijkt te zijn met het coronavirus. Dat maakte Slob maandag bekend tijdens de behandeling van de Mediawet. Het debat is geschorst.

De minister liet verder weten zich prima te voelen.

Slob is niet de eerste bewindspersoon van het kabinet die in thuisquarantaine gaat vanwege milde klachten. Maar het is wel de eerste maal dat een minister vanwege het mogelijke risico op een besmetting een debat moet afkappen en de Tweede Kamer moet verlaten.

Veel bewindslieden gingen eerder uit voorzorg in quarantaine

Eerder verbleef staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie) tien dagen in thuisquarantaine. Zij deed dit omdat iemand in haar omgeving positief was getest op het coronavirus.

Ook minister Wopke Hoekstra (Financiën) en minister Tamara van Ark (Medische Zorg) werkten enige tijd thuis omdat zij milde klachten vertoonden die mogelijk zouden kunnen wijzen op een coronabesmetting.