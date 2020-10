Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) is maandag in quarantaine gegaan, omdat hij meer dan een kwartier in contact is geweest met een besmette medewerker. Dat maakte Slob maandag bekend tijdens de behandeling van de Mediawet. Het debat is geschorst.

De minister liet ook weten zich prima te voelen.

Het overleg was om 11.00 uur begonnen. Het debat zou tot het begin van de middag duren en in de avond hervat worden. De minister zal nu vanuit huis gaan werken, aldus zijn woordvoerder. Zijn agenda zit "ramvol" met andere dingen.

De bewindsman kreeg eerst het bericht over de zieke medewerker en daarna bleek uit een melding van de app CoronaMelder dat hij langer dan een kwartier in contact was geweest met een besmette persoon.





Slob kan zonder klachten over tien dagen het debat hervatten

De Mediawet moet op 31 december door de Tweede en Eerste Kamer zijn behandeld en dat kan niet zonder de verantwoordelijke bewindspersoon erbij. Slob vertoont geen symptomen en als dat zo blijft, kan hij na tien dagen weer naar de Kamer komen.

Drie partijen hadden hun visie op de Mediawet al gegeven, de andere zullen tot de hervatting van het debat moeten wachten.

Slob is niet de eerste bewindspersoon die in thuisquarantaine gaat. Maar dit is wel de eerste keer dat een minister vanwege het risico op een besmetting een debat moet afkappen en de Tweede Kamer moet verlaten.

Veel bewindslieden gingen eerder uit voorzorg in quarantaine

Eerder verbleef staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie) tien dagen in thuisquarantaine. Iemand in haar omgeving was positief getest op het coronavirus.

Ook ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Tamara van Ark (Medische Zorg) werkten enige tijd thuis, omdat zij milde klachten hadden die kunnen wijzen op een coronabesmetting.