Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft zaterdag opheldering geëist van Eritrea over een geldinzameling door het ambassadekantoor van het land, laat een bewindsman aan persbureau ANP weten na berichtgeving van het radioprogramma Argos.

Volgens Argos gebruikt het Eritrese ambassadekantoor in Den Haag dwang om geld in te zamelen onder Eritreeërs in Nederland. Zij werden gevraagd minimaal 100 euro te doneren in verband met de coronacrisis.

Eritrea vraagt al jaren geld van landgenoten die in het buitenland wonen. Het gaat om de zogenoemde diasporabelasting. Deze heffing kan niet verboden worden, maar volgens de Verenigde Naties (VN) gebeurt de heffing vaak met intimidatie en dwang. Wel kan er opgetreden worden als Eritreeërs melden dat ze onder dwang zijn gezet om te betalen.

Blok noemt het "erg zorgelijk" dat er opnieuw berichten zijn over het onder dwang inzamelen van geld door Eritrese diplomaten. De minister eist uitleg van het ambassadekantoor. Ook zegt hij verdere acties niet uit te sluiten.

Hoogste diplomatieke vertegenwoordiger werd eerder al uitgezet

In 2018 eiste voormalig minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra dat de hoogste diplomatieke vertegenwoordiger van Eritrea, Tekeste Ghebremedhin Zemuy, Nederland zou verlaten, omdat de ambassade onder dwang geld bleef ophalen bij de diaspora. Hij werd tot persona non grata vernoemd. De Tweede Kamer eiste daarnaast dat het ambassadekantoor gesloten zou worden, maar daar stemde het kabinet destijds niet mee in.

Minister Blok roept slachtoffers van de geldinzameling op om aangifte te doen, zodat het Openbaar Ministerie (OM) onderzoek kan doen naar de zaak.