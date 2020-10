Het doorbreken van de grens van tienduizend positieve coronatesten is volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) "zorgelijk", maar nog geen reden om met hardere maatregelen te komen. Het kabinet wil eerst de effecten van het maatregelenpakket van 13 oktober afwachten.

"We hebben nu even tijd nodig om te zien of er sprake is van een daling. Dat verwachten we op z'n vroegst begin van volgende week te zien", zei minister De Jonge vrijdag na afloop van een extra ingelaste ministerraad.

De aangescherpte maatregelen zijn erop gericht het aantal reisbewegingen en sociale contacten drastisch in te perken om de reproductiewaarde weer onder de 1 te duwen. De Jonge ziet in de cijfers over het wegverkeer en het ov-gebruik dat mensen voorzichtiger zijn geworden.

"Er is sprake van een significante daling van de mobiliteitscijfers, maar nog niet zoals we die in maart zagen", aldus De Jonge. "Uiteindelijk moet zich dat vertalen in een vermindering van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames."

Ook premier Mark Rutte leest voorzichtig aan terug dat de "gedeeltelijke lockdown" impact heeft, al benadrukt hij dat deze indicaties nog niets zeggen over de het eventueel succesvol platslaan van de tweede golf.

Critici roepen op tot strenge, maar korte lockdown

Ondertussen roepen critici het kabinet op om juist niet langer te wachten en om zo snel mogelijk hard in te grijpen. Het Red Team, een groep onafhankelijke deskundigen die tegenwoordig het oor van het kabinet en de Tweede Kamer heeft en als tegenhanger van het OMT fungeert, schrijft in het laatste advies dat Nederland naar een strenge, maar korte lockdown moet.

Daar zou onder meer een sluiting van de scholen voor twee weken onder vallen. Dit moet ervoor zorgen dat het virus weer snel onder controle komt en Nederland weer een deel van de vrijheden terug kan krijgen.

In de route waar het kabinet nu voor kiest, is het goed denkbaar dat de maatregelen nog maanden van kracht zullen zijn. RIVM-baas Jaap van Dissel zei onlangs dat de coronacijfers mogelijk pas in januari volgend jaar op een acceptabel niveau zitten.

78 Rutte over strengere lockdown: 'Alle scenario's liggen op tafel'

Dinsdag mogelijk nieuwe persconferentie

Zondag en maandag komen het kabinet en deskundigen bij elkaar om de laatste cijfers in perspectief te plaatsen. Met betrekking tot een tweede lockdown benadrukt De Jonge dat het een scenario is dat op tafel ligt.

Hij snapt de zorgen van mensen die vragen om strengere maatregelen, maar het kabinet lijkt toch echt eerst de effecten van het laatste maatregelenpakket te willen afwachten. "Ik kan me de zorgen heel goed voorstellen, die zorgen zijn ook de onze", aldus de minister. "Maar voor aanvullende maatregelen, zullen we echt eerst de cijfers moeten afwachten."

Het kabinet maakt maandag bekend of er dinsdag een nieuwe persconferentie komt.