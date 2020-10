Madeleine van Toorenburg van het CDA stopt na de komende verkiezingen in maart als Tweede Kamerlid, vertelt ze vrijdag in gesprek met het AD. Van Toorenburg zegt dat het "tijd is om plaats te maken voor nieuw talent".

De CDA'er zat veertien jaar in de Kamer. "Ik heb in die tijd gezien dat mensen niet aan de beurt kwamen, terwijl zij een goed Kamerlid zouden zijn geweest", aldus Van Toorenburg. Potentiële CDA'ers zouden de Kamer moeten kunnen halen als ze hun schouders eronder zetten, redeneert ze.

In gesprek met het dagblad blikt Van Toorenburg terug op de lijsttrekkersstrijd tussen minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Pieter Omtzigt. Van Toorenburg stemde aanvankelijk op Mona Keijzer en bracht later geen stem uit.

Dat Hugo de Jonge uiteindelijk nipt won van Omtzigt, vindt Van Toorenburg een voordeel. "We hebben eigenlijk een soort duolijsttrekker, één echte en een nummer twee." Het lijsttrekkerschap kan zwaar zijn voor De Jonge, gezien hij actief is als coronaminister, vervolgt ze.

Van Toorenburg heeft nog geen concrete toekomstplannen. De vicevoorzitter van de CDA-fractie twijfelt tussen een mogelijke baan in de Eerste Kamer of een stap tot rechter.