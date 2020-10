Premier Mark Rutte was ervan op de hoogte dat de prinsessen Amalia en Alexia drie dagen langer in Griekenland bleven dan de koning en de koningin. Hij vond het echter een privézaak, meldt de NOS.

Volgens de minister-president was het terugkeren van de koning in het openbaar belang vanwege de coronacrisis. Dat van de twee prinsessen echter niet, aldus Rutte.

De twee oudste dochters van het koningspaar vlogen dinsdagmiddag terug naar Nederland en kwamen rond 20.30 uur aan bij Paleis Huis ten Bosch.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn afgelopen vrijdag met hun drie dochters naar Griekenland vertrokken om daar de vakantie door te brengen. Er ontstond echter ophef over de reis, omdat premier Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) Nederlanders eerder die week op een persconferentie op het hart drukten niet onnodig te reizen.

Niet genoeg vliegtickets beschikbaar

Op zaterdag keerde een deel van de koninklijke familie met een lijnvlucht van KLM terug naar Schiphol. De zestienjarige prinses Amalia en vijftienjarige prinses Alexia zouden in Griekenland zijn achtergebleven, omdat niet voor alle leden van het gezin een vliegticket beschikbaar was.

"Er is bewust gekozen voor deze dag", zei koningshuisdeskundige Justine Marcella dinsdag bij RTL Boulevard. "Toen de tickets op bleken te zijn, werd de keuze al snel gemaakt om Amalia en Alexia achter te laten in Griekenland. Maar de prinsesjes gingen niet voor de volgende beschikbare vlucht en mochten in Griekenland blijven."

Nog zeker elf vluchten

Tussen het vertrek van het koningspaar en dat van de oudste twee prinsessen zaten nog zeker elf lijnvluchten vanuit Athene naar Amsterdam. Waarom het duo pas op dinsdag huiswaarts keerde, is niet duidelijk.

"We zien de reacties van mensen op berichten in de media. Die zijn heftig en die raken ons", zei Willem-Alexander zaterdag in een reactie op de controverse rond hun vakantie. "We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het COVID-19-virus eronder te krijgen, is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nageleefd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij."

Rutte was op de hoogte van de vakantieplannen van de koning, zo liet de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vrijdagavond weten. De premier zei zondag dat hij een "fout had gemaakt" en "te laat besefte" dat de reis naar Griekenland eigenlijk niet kon. Hij zei niets over het achterblijven van de prinsessen. D66-Kamerlid Joost Sneller twitterde dinsdagavond dat de minister-president dat wel had moeten doen.