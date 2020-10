Tweede Kamerleden zijn niet te spreken over de compensatieregeling voor gedupeerde ouders door de Belastingdienst. De hersteloperatie komt maar niet op gang, terwijl mensen al jaren in de financiële problemen zitten.

"Kunnen mensen in december, normaal een gezellige maand, geen voorschot krijgen?", vroeg SP'er Renske Leijten zich donderdag af tijdens een Kamerdebat over de compensatieregeling.

Leijten wil dat mensen die recht hebben op compensatie, maar waarvan de hoogte nog niet is vastgesteld, in ieder geval een voorschot krijgen van minimaal 1.000 euro.

De SP'er vindt het een "grof schandaal" dat zoveel mensen nog op hun geld moeten wachten. Leijten krijgt naar eigen zeggen dagelijks mailtjes en appjes van gedupeerde ouders en moet aanhoren hoe gezinnen kapot zijn gemaakt omdat de Belastingdienst al jaren geld invordert. "Ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Ik ben boos en gefrustreerd."

Omtzigt: 'In dit tempo doen we er honderd jaar over'

De Belastingdienst heeft een afdeling opgericht die de compensatie van gedupeerde ouders moet regelen. De fiscus bestempelde naar schatting bijna 30.000 mensen onterecht als fraudeur. Deze mensen werden in sommige gevallen gesommeerd tienduizenden euro's aan verkregen kinderopvangtoeslag terug te betalen.

Bij die afdeling werken sinds oktober 501 mensen, maar met de afhandeling wil het nog niet lukken. Dit jaar verwacht het kabinet tussen de driehonderd en zeshonderd gezinnen te helpen. "In dit tempo doen we er honderd jaar over", zei CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Ook hij kon zijn frustratie nauwelijks onderdrukken.

Staatssecretaris noemt vertraging vervelend

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën), die is belast met dit dossier, beloofde een half jaar geleden nog dat er dit jaar vijfduizend mensen zouden worden geholpen. "Het is natuurlijk ongelooflijk vervelend", zei Van Huffelen daarover. "Het duurt langer dan verwacht", aldus de bewindsvrouw.

Van Huffelen kon de Kamer donderdag melden dat er op dit moment negentig mensen zijn geholpen en dat er in totaal 2 miljoen euro is uitbetaald aan gedupeerde ouders. Gezien de eerdere beloften, leidde dat vooral tot cynische reacties in de Kamer.

Alleen al aan consultancybureaus, die de Belastingdienst adviseerden en hielpen bij de hersteloperatie, werd in totaal 3,5 miljoen euro uitgegeven. Het kabinet heeft hier in totaal 500 miljoen euro voor drie jaar voor uitgetrokken.

'Mensen worden echt kapot gemaakt'

De frustratie in de Kamer op dit dossier is nooit echt weggeweest. Steeds weer krijgen parlementariërs pas op het allerlaatste moment stukken toegezonden of komen zij erachter dat ze gevraagde documenten veel te laat hebben ontvangen.

Deze week ontdekte Omtzigt nog dat 96 procent van de mensen die de fiscus als fraudeur had bestempeld, dat helemaal niet waren. "Laat dat even op je inwerken. Mensen worden echt kapot gemaakt", zei Omtzigt.

Volgens Van Huffelen zal het aantal ouders die worden geholpen maand op maand toenemen.